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۲۷ بهمن ۱۳۸۹، ۹:۰۶

13 هزار عمره گزار گلستان راهی سرزمین وحی می شوند

13 هزار عمره گزار گلستان راهی سرزمین وحی می شوند

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیر حج و زیارت گلستان گفت: 13 هزار و 600 زائر استان تا پایان سال 90 به سفر عمره مفرده اعزام می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، مهدی شیخی عصر سه شنبه در جمع عمزه گزاران گلستانی افزود: این تعداد زائر، در قالب 114 کاروان و با 73 پرواز عازم سرزمین وحی می شوند.

وی اظهار داشت: سفر معنوی حج فرصتی ارزشمند است که بادی قدر آن را دانست و بیشترین بهره را از آن گرفت.
 
نماینده ولی فقیه در گلستان نیز اعلام کرد: حج سفری معنوی است که باید قدر آن را دانست و فرصتی ارزشمنند برای زودن غبار از دل و جان است.
 
آیت الله سید کاظم نورمفیدی افزود: عمره گزاران باید سعی کنند در این سفر بیشتر به معنویان توجه کنند و زائران ایرانی سفیران نظام هستند.
 
وی بر لزوم حفظ شان ایرانی و اسلامی در سفر معنوی حج تاکید کرد.
کد مطلب 1254859

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