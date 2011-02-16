13 هزار عمره گزار گلستان راهی سرزمین وحی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، مهدی شیخی عصر سه شنبه در جمع عمزه گزاران گلستانی افزود: این تعداد زائر، در قالب 114 کاروان و با 73 پرواز عازم سرزمین وحی می شوند.

وی اظهار داشت: سفر معنوی حج فرصتی ارزشمند است که بادی قدر آن را دانست و بیشترین بهره را از آن گرفت.



نماینده ولی فقیه در گلستان نیز اعلام کرد: حج سفری معنوی است که باید قدر آن را دانست و فرصتی ارزشمنند برای زودن غبار از دل و جان است.

آیت الله سید کاظم نورمفیدی افزود: عمره گزاران باید سعی کنند در این سفر بیشتر به معنویان توجه کنند و زائران ایرانی سفیران نظام هستند.

وی بر لزوم حفظ شان ایرانی و اسلامی در سفر معنوی حج تاکید کرد.