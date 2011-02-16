  1. استانها
  2. البرز
۲۷ بهمن ۱۳۸۹، ۱۱:۳۶

مسابقات حفظ قرائت و مفاهیم قرآن در کرج برگزار شد

مسابقات حفظ قرائت و مفاهیم قرآن در کرج برگزار شد

کرج - خبرگزاری مهر: مدیر کانون فاطمه الزهرا کرج از برگزاری مسابقات حفظ،قرائت ومفاهیم قرآن در این کانون و تقویت مدارس قرآنی خبر داد.

مهتاب امیری با اعلام خبر برگزاری مسابقات حفظ، قرائت و مفاهیم قرآن درکانون فاطمه الزهرا(س) گفت: تعداد دانش آموزان  شرکت کننده نسبت به سال های گذشته بیش از پیش است.

وی افزود: مسابقات حفظ، قرائت و مفاهیم قرآن اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 کرج روز سه شنبه با حضور دانش آموزان راهنمایی سه پایه تمام مدارس برگزار شد.
                                                        
همچنین وی افزود: مسابقات حفظ و قرائت قرآن در نوبت صبح با حضور 670 نفر و مسابقه مفاهیم قرآن درنوبت بعدازظهر با حضور 250 نفر از دانش آموزان برگزار شد.
 
مدیر کانون فاطمه الزهرا(س)کرج در ادامه اظهار داشت: از جمله عوامل استقبال بیش از پیش دانش آموزان از مسابقات قرآنی می توان به برپایی مدارس قرآنی اشاره کرد.
 
مهتاب امیری در پایان عنوان کرد: امید می رود برگزاری این چنین مسابقاتی به تقویت فرهنگ قرآنی در مدارس بیانجامد و تمام مدارس کشور قرآنی شوند.
 
مسابقه نمایش های مدرسه ای درکانون فاطمه الزهرا(س)کرج برگزارشد
 
امیری همچنین گفت: مسابقه نمایش های مدرسه ای باح ضور دانش آموزانی از مقاطع ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان با همت انجمن نمایش کانون فاطمه الزهرا(س)برگزار شد.
 
مدیر کانون فاطمه الزهرا(س) عنوان کرد: این برنامه با هدف اجرای نمایش های مدرسه ای که به مناسبت های مختلف در مدرسه اجرا شده و نمایش هایی که به مسابقات فرهنگی راه پیدانکرده اند، برپا شد.
 
امیری درمورد شرایط شرکت کنندگان اظهار داشت: زمان اجرای نمایش 15 دقیقه و اهدای جوایز براساس اولویت بندی موضوعات دانش آموزی، کارگردانی، نویسندگی، کارگروهی و کلیه کارهای دانش آموزی بوده است.
کد مطلب 1254860

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها