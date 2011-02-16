مسابقات حفظ قرائت و مفاهیم قرآن در کرج برگزار شد

مهتاب امیری با اعلام خبر برگزاری مسابقات حفظ، قرائت و مفاهیم قرآن درکانون فاطمه الزهرا(س) گفت: تعداد دانش آموزان شرکت کننده نسبت به سال های گذشته بیش از پیش است.

وی افزود: مسابقات حفظ، قرائت و مفاهیم قرآن اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 کرج روز سه شنبه با حضور دانش آموزان راهنمایی سه پایه تمام مدارس برگزار شد.

همچنین وی افزود: مسابقات حفظ و قرائت قرآن در نوبت صبح با حضور 670 نفر و مسابقه مفاهیم قرآن درنوبت بعدازظهر با حضور 250 نفر از دانش آموزان برگزار شد.

مدیر کانون فاطمه الزهرا(س)کرج در ادامه اظهار داشت: از جمله عوامل استقبال بیش از پیش دانش آموزان از مسابقات قرآنی می توان به برپایی مدارس قرآنی اشاره کرد.

مهتاب امیری در پایان عنوان کرد: امید می رود برگزاری این چنین مسابقاتی به تقویت فرهنگ قرآنی در مدارس بیانجامد و تمام مدارس کشور قرآنی شوند.

مسابقه نمایش های مدرسه ای درکانون فاطمه الزهرا(س)کرج برگزارشد

امیری همچنین گفت: مسابقه نمایش های مدرسه ای باح ضور دانش آموزانی از مقاطع ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان با همت انجمن نمایش کانون فاطمه الزهرا(س)برگزار شد.

مدیر کانون فاطمه الزهرا(س) عنوان کرد: این برنامه با هدف اجرای نمایش های مدرسه ای که به مناسبت های مختلف در مدرسه اجرا شده و نمایش هایی که به مسابقات فرهنگی راه پیدانکرده اند، برپا شد.

امیری درمورد شرایط شرکت کنندگان اظهار داشت: زمان اجرای نمایش 15 دقیقه و اهدای جوایز براساس اولویت بندی موضوعات دانش آموزی، کارگردانی، نویسندگی، کارگروهی و کلیه کارهای دانش آموزی بوده است.