صرف 40 میلیارد تومان برای اشتغال غیربومی ها در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، کارخانه نورد فولاد مینودشت از بزگترین طرح های صنعتی گلستان است که در ایام دهه فجر به بهره برداری رسید.

تولید سالانه این کارخانه، 340 هزار تن انواع میلگردهای آج دار و ساده است و که روزانه هزار تن و در هفته هفت هزار تن انواع میله گرد تولید می کند.

برای اجرای این طرح صنعتی که ساخت آن حدود شش سال طول کشید، بیش از 400 میلیارد ریال هزنیه شده است.

صرف این میزان هزنیه درحالیست که سهم جوانان بیکار گلستان در اشتغال در این طرح مهم اقتصادی ناچیز است و این امر موجب اعتراض مسئولان امر شده است.

براساس اعلام مسئولان، کارخانه فولاد نورد برای 143 نفر شغل ایجاد کرده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و نماینده مردم مینودشت، گالیکش و مراوه تپه با انتقاد از عملکرد مسئولان کارخانه فولاد نورد مینودشت در جذب نیروها گفت: اقدام مسئولان این کارخانه در جذب نیروهای غیربومی در حالیست که منطقه جوانان بیکاری زیادی دارد.

عکس تزئینی است

سید نجیب حسینی افزود: متاسفانه اقدام این کارخانه بی احترامی به جوانان منطقه بوده است و این موضوع در شورای تامین استان نیز در حال پیگیری است.

وی اظهار داشت: در جذب نیروهای این کارخانه کمتر از 20 درصد از نیروهای منطقه استفاده شد و به بهانه نداشتن تخصص از جذب جوانان جویای کار منطقه در این کارخانه خودداری شد.

وی خاطرنشان کرد: این درحالیست که مسئولان کارخانه باید برای نیروها کلاسهای آموزشی برگزار می کردند و در جذب از جوانان منطقه بهره می گرفتند.

حسینی عنوان کرد: این مسئله موجب اعتراض مردم و مسئولان منطقه شده است، درحالیکه برای راه اندازی کارخانه فولاد نورد مینودشت، حمایتهای زیادی از سوی مسئولان منطقه و شهرستان صورت گرفته است.

وی یادآورشد: اقدام مسئولان کارخانه در جذب نیروهای غیربومی موجب شد تا حمایتهای آتی مسئولان از این طرح دریغ شود و حتی نسبت به قطع تسهیلات آن اقدام می شود.

نجیب حسینی، گفت: بهتر بود مسئولان کارخانه فولاد از نیروهای بومی منطقه استفاده می کردند و این امر در رفع بخشی از مشکلات بیکاری موثر بود.



وی اظهار داشت: در مراسم افتتاحیه این کارخانه به عنوان اعتراض به اقدام مسئولان درجذب نیروهای غیربومی شرکت نکرده ام.



به گزارش خبرنگار مهر، ظرفیت این کارخانه 40 تن در ساعت و ظرفیت سوخت آن 20 هزار مترمکعب در ساعت و با 40 مشعل است ، در این کارخانه میلگرد عاج دار بین هشت تا 28 و میلگرد ساده بین 5.5 تا 8 درجه ساخته می شود و موجب افزایش ظرفیت تولید میلگرد در استان می شود.



اعتبار نهایی این پروژه حدود 560 میلیارد ریال است.

براساس اعلام ستاد اشتغال گلستان باید تا پایان سالجاری 17 هزار و 217 شغل پایدار و 16 هزار و 617 شغل در بخش مسکن در استان ایجاد شود.