نگاهی به پورتالهای البرز/ وقوع خبر امروز، اطلاع رسانی یک هفته بعد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، در حالیکه ماهها از تشکیل استان البرز می گذرد اما هنوز پورتال جامع اطلاع رسانی استانداری البرز راه اندازی نشده است و خبرنگاران از دسترسی به متن و حاشیه برخی جلسات مهم به روایت کارشناس خبر روابط عمومی استانداری محروم هستند.

این در حالیست که از هزاره کنونی به عنوان هزاره دانش فناوری و ارتباطات یاد می شود و مهیا ساختن یک پورتال اطلاع رسانی به زمان چندانی نیاز ندارد.

هم اکنون بسیاری از ادارات کل استان البرز فاقد پایگاه اطلاع رسانی هستند و خبرنگاران نیز هیچ گونه دسترسی خاصی به آمار و اطلاعات و اخبار آن ادارات ندارند و نتیجه این می شود که در حال حاضر اغلب مطالب مندرج در نشریات کرج محدود به حوزه های خاص است.

همچنین پایگاههای موجود نیز اغلب ساختار مناسبی ندارند و اغلب اخبار این پایگاهها نیز تاریخ گذشته است یا اصلا سایت مذکور مدتهاست به روز نشده است.

ااز طرف دیگر عدم نگاه تخصصی برخی مدیران به حوزه اطلاع رسانی موجب شده است افرادی غیر متخصص با امر رسانه مسئولیت سایتهای فوق را برعهده گیرند و در نتیجه سایتهای فوق چندان کارآمد نیستند.

تحقق دولت الکترونیک و سایتهایی که از خبر جا می مانند!

در شرایطی که در دولت الکترونیک بر ضرورت اطلاع رسانی از طریق فضاهای مجازی و نیز کاهش رفت و آمدهای درون شهری از یک سو و نیز رفاه شهروندان و سرعت بخشی به امور از سوی دیگر تاکید می شود شاهد هستیم که این مهم در برخی نقاط کشور و از جمله البرز مورد بی توجهی قرار گرفته است.

این در حالیست که این استان از نظر توسعه خطوط اینترنتی و بهره مندی از متخصصان و شرکتهای مختلف خدمات اینترنتی و شبکه از ظرفیتهای بالایی بهره مند بوده و با در نظر داشتن این امتیازات انتظار بیشتری از این استان در مقایسه با سایر استانها می رود همچنین اشکال فنی دیگری که در پایگاههای اطلاع رسانی به چشم می خورد تنظیم ناصحیح اخبار است که گاها در آنها الفاظ نامتعارفی اعم از "آقا"،"خانم"، "فرمودند" و "ایشان" و...به کار برده می شود و از جذابیت مطالب می کاهد.

از سوی دیگر در اخباری که از سوی روابط عمومی ها بر روی سایتهای ادارات می رود، به عناصر خبری اعم از "زمان و مکان"، "کی و کجا"، "چطور و چگونه" توجه خاصی نمی شود و استفاده از آن با شک و تردید برای اصحاب رسانه و خبر همراه است.

به گفته خبرنگاران، از آنجا که بیشتر اداره کنندگان پایگاههای اطلاع رسانی نهادهای دولتی و غیردولتی افرادی غیرمتخصص هستند اصل "سرعت" و "دقت" در به روز رسانی سایت رعایت نمی شود و بعضا اتفاقی که امروز در مجموعه رخ داده است، هفته آینده روی خط می رود.

پایگاه اطلاع رسانی یا وبگاه تعریف و تمجید!

مروری بر برخی پایگاههای اطلاع رسانی دستگاههای دولتی و غیردولتی نشان می دهد در آنها هیچ اشاره ای به مشکلات حوزه کاری نمی شود و بعضا تصاویر و اخبار مراسم هایی که طی آن از مدیران ارشد دستگاه مطبوع تقدیر و تشکر شده است در معرض بازدید کاربران قرار می گیرد که از منظر حرفه ای کمتر کاربرد دارد.

به گزارش مهر، بر اساس رسالتی سنگینی که بر دوش روابط عمومی ها سنگینی می کند آنان باید علاوه بر تشریح اقدامات صورت گرفته در مجموعه متبوع، برخی کاستی و مشکلات را نیز با مردم در میان بگذارند و به اصطلاح حرفه ای تر؛ یکی به نعل و یکی به تخته بزنند! که در حال حاضر چنین رویه ای دنبال نمی شود و آنچه می خوانیم و می بینیم تنها تعریف و تمجید است!

راه اندازی پایگاه اطلاع رسانی نخستین گام در راستای شفاف سازی عملکرد است و مهمتر از آن به روز رسانی سایت است که بعضا تا ماهها صورت نمی گیرد.

بر این اساس نیم نگاهی به پورتال اطلاع رسانی اغلب ادارات کرج و استان البرز نشان می دهد اخبار و اطلاعات این دستگاهها مدتهاست به روز نشده است یا خبرها با یک هفته تاخیر به روی سایت می رود و گاهی نیز این اخبار اقتباسی از اخبار خبرگزاریها و نشریات آن هم بدون ذکر منبع است.

بهره گیری از افراد حرفه ای در حوزه رسانه عامل پویایی سایت دستگاهها

در حال حاضر از سایت اطلاع رسانی شهرداری کرج، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز و سایت فرمانداری ساوجبلاغ و چندین نهاد و ارگان دیگر می توان به عنوان سایتهای پویای خبری در حوزه روابط عمومی ها یاد کرد.

یکی از دلایل موفقیت سایتهای فوق بهره مندی از افرادی حرفه ای در حوزه اطلاع رسانی است که با درایت خود توانسته اند تاکنون رضایت نسبی اصحاب رسانه را به خود جلب کنند و از سوی دیگر با توجه به انتقادات و پیشنهادات خبرنگاران در راستای تقویت سایتهای فوق گام بردارند.

اگرچه بررسی دقیق تر تمامی سایتهای استان نیازمند کار آماری دقیق است اما امید می رود انتشار این گزارش تلنگری به مدیران دستگاههایی باشد که تاکنون از این موضوع غفلت کرده اند.

به هر روی و با بررسی دقیق تر تمامی سایتهای اطلاع رسانی دستگاهها از سوی خبرگزاری مهر البرز سایتهای پویا و نیز پرتالهای به روز نشده با نقاط ضعف بسیار به زودی معرفی می شوند.