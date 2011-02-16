هنرمند با ذائقه مردم بارور می شود

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز پرستویی شامگاه سه شنبه در حاشیه اکران فیلم سینمایی "سیزده 59 " در بیست و نهمین جشنواره بین المللی فیلم فجر در سینما سپهر ساری افزود: از اینکه در عرصه هنر برای مردم بازی می کنم خوشحال هستم.

وی خاطر نشان کرد: هنرمند باید در کالبد نگاه خود، مردم و مشکلات جامعه را به زبان گویا بازگو کند.

این بازیگر مطرح سینمای ایران با اشاره به اینکه کار هنرمندی زمانی برای او روح نواز بوده که از دید مردمی اثرگذار باشد تصریح کرد: شکوفایی و باروری اثر هنرمند از طریق رضایت مندی مردم تقویت می شود.

پرستویی در ادامه سخنانش با بیان اینکه برای نخستین بار است که به تماشای فیلمی که در آن بازی کرده از طریق سینما می پردازد یادآور شد: به واسطه اینکه نتوانستیم در جشنواره فجر تهران شرکت کنیم و خوشحال هستیم که در خطه مازندران حضور داریم.

بازیگر فیلم سینمایی "خرس" که به "بازگشت به خانه" قرار است تغییر نام دهد در مورد این فیلم گفت: این فیلم سینمایی قرار است در مناطق سرسبز و جنگلی غرب مازندران ساخته شود و هدیه ای کوچکی برای مردم خطه مازندران است.

وی با بیان اینکه هیچگاه فرهنگ خود را به حراج نخواهیم گذاشت افزود: هنرمند هیچگاه وطن فروشی نکرده و جان و کیان خود را در راه ارزشهای دفاع مقدس خواهد داد.

به گزارش مهر، پرویز پرستویی که در سلک هنرمندان به نام عرصه دفاع مقدس است، امسال نیز توانست نامزد دریافت سیمرغ بلورین جشنواره بیست و نهم فیلم فجر شود.