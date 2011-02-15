به گزارش خبرنگار مهر دکتر محمود احمدی نژاد در گفتگوی مستقیم با مردم از شبکه اول سیما در رابطه با شرایط کنونی جهان گفت: نگاه در انسانها محسوس بوده و مطالبات انسان به واسطه گسترش وسایل ارتباطات جمعی ارتقا پیدا کرده است و مردم جهان نگاه سطحی را دیگر نمی پذیرند.

وی با اشاره به تلاش نظام سلطه برای کنترل مناسبات جهانی گفت: دیگر نظام سلطه قادر به مدیریت روابط میان انسانها در جهان نبوده و این بیش از پیش در این منطقه خود را نشان می دهد.

وی با اعلام اینکه نظام سلطه در اقتصاد، سیاست و حتی تئوری پردازی در بن بست قرار گرفته است گفت: ممکن است آنها بخواهند در مقاطعی کسی را بیاورند یا کسی را ببرند و بدین وسیله مردم را فریب دهند غافل از اینکه دیگر کسی فریب آنها را نمی خورد و آنها خودشان را فریب داده اند.

احمدی نژاد در ادامه درباره اثر گذاری تحریم ها تصریح کرد: در شرایطی که در نظام اقتصادی جهان برای فروش کالاها پورسانت و رشوه می دهند تحریم هیچ معنایی نداشته و تنها نشان دهنده خشم نظام سلطه از ایران است و به واقع این تحریم ها یک اثر می تواند داشته باشد و آن اینکه عزم ملت ایران را جزم کند.

وی درباره گفتگوهای ایران با 1+5 گفت: ما همواره از گفتگو استقبال کرده و به نظرم در مذاکرات استانبول گفتگوهای خوبی شکل گرفت.

رئیس جمهور با بیان اینکه هرگز انتظار نمی رود که با یک دور گفتگو مسائل فی مابین حل و فصل شود تصریح کرد: بایستی در یک برنامه زمان بندی شده گام به گام به جلو برویم البته برخی نمی خواهند به خاطر روحیه استکباری این مذاکرات به نتیجه برسد و دریافتشان از محیط بین المللی غلط است.

احمدی نژاد با اشاره به اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها در شرایط تحریم افزود: با وجود اینکه آنها اعلام کرده اند تحریم های این دوره فلج کننده است شاهد اجرای چنین طرح عزیم اقتصادی در کشور بودیم. از همین رو باید بدانند که اگر با ایران همکاری کنند به نفع همه خواهد بود و می توانند از توانمندی های ایران استفاده بهترین را بکنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره طرح تحول اقتصادی نیز خاطرنشان کرد: رفتار ملت ایران در رابطه با این طرح عالی بود و این سخن را نه از سوی خود بلکه از سوی روسای جمهور بسیاری از کشورها که هدفمند کردن یارانه ها را اجرا کرده یا نکرده بودند می گویم.

رئیس جمهور همچنین به دستاوردهای طرح تحول اقتصادی اشاره کرد و گفت: در زمینه برق، بنزین، گازوئیل ، نفت و گندم مصرف بی روی به شدت کاهش یافته در عین حال تصریح کرد: اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها موجب کاهش فاصله طبقاتی شده است.

احمدی نژاد جلوگیری از قاچاق سوخت را از دیگر دستاوردهای قانون هدفمند کردن یارانه ها اعلام کرد و گفت: با اجرای موفق هدفمند سازی یارانه ها فرصت برای کارهای بزرگ مهیا شده است ولی باید بدانیم که این آغاز کار است.

وی درباره اینکه آینده این طرح اضافه کرد: بعضی می گفتند این طرح در ابتدای اجرا سخت است حال که ابتدای اجرای طرح خوب پیش رفته است می گویند بعدها سخت خواهد شد.برخی می گفتند که این طرح 70 درصد تورم به دنبال دارد ولی دیدیم که این گونه نشد و من وعده می دهم که از فروردین سال آینده کاهش قیمت ها آغاز می شود.

رئیس جمهور خطاب به مردم در رابطه با ادامه مسیر توصیه کرد که روش هایی را برای کاهش مصرف دنبال کرده و همچنین برای پیشبرد کار همبستگی داشته باشند.

وی گفت: دشمنان تلاش می کنند که این طرح به نتیجه نرسد و البته در این مسیر کارشکنی هایی را نیز داشته اند ولی با هوشیاری ماموران دولتی خنثی شده است.

احمدی نژاد همچنین با تاکید بر محبت و دوستی میان مردم گفت:باید بر عدالت پافشاری بیشتری داشته باشیم.

وی در ادامه از کسانی که اوضاع مالی خوبی دارند درخواست که از ثبت نام برای دریافت یارانه نقدی اجتناب کرده و آنانی که احساس می کنند نیازی به این مبلغ ندارند انصراف دهند تا دولت به اقشار ضعیف تر بیشتر یارانه اختصاص دهد.

رئیس جمهور از سه برنامه جدید دولت برای سال آینده خبر داد و همچنین گفت: بازپرداخت یارانه هردو ماه یک بار ادامه خواهد داشت.

احمدی نژاد برنامه جدید دولت را در زمینه اشتغال، اصلاح نظام بانکداری و اصلاح نظام مالیاتی کشور عنوان کرد و 7 برنامه طرح تحول اقتصادی را افزون بر این موارد تغییر پول ملی، بحث گمرکات و همچنین بهره وری در کشور اعلام کرد.

وی در ادامه در رابطه با روابط ایران و ترکیه نیز افزود: دو کشور ایران و ترکیه ظرفیت اثرگذاری بسیاری را در منطقه و جهان دارند لذا یک همکاری همه جانبه و گسترده ای را آغاز کرده ایم تا تبادلات اقتصادی فی مابین از 11.5 میلیارد دلار به 30 میلیارد دلار برسانیم.

احمدی نژاد همچنین با تاکید بر اینکه شرایط برای تحول در مناسبات کنونی میان ایران و ترکیه مهیا است گفت: چشم انداز خوبی از توافقات وجود دارد که در یک مورد می توانیم به توافق تجارت آزاد میان دو کشور برسیم.

وی در ادامه در زمینه تهران و و شدت آلودگی هوا طی سال جاری اضافه کرد: تهران ، شهر بزرگ به لحاظ جریان آب و هوایی مسدود است لذا همه باید برای رفع آلودگی تلاش کنند. مردم بایستی وسایلی که سوخت فسیلی مصرف کنند را تنظیم کنند و ما نیز در زمینه حمل و نقل عمومی به صورت جدی وارد می شویم.

رئیس جمهورهمچنین از برنامه سازمان محیط زیست برای تغییر آب و هوای تهران خبر داد و گفت: بایستی جمعیت تهران کاهش یابد که در گام نخست شرایط کشور را به جایی رسانده ایم که حداقل مهاجرت ها به تهران کنترل شده و میزان جمعیت در این شهر افزایش نمی یابد.

وی از طرح جدید به عنوان الگوی شهرسازی خبر داد و گفت: شرایط را به گونه ای آماده کرده ایم که مردم را از آپارتمان نشینی به سمت ویلایی نشینی سوق دهیم.

احمدی نژاد در باره بحث ترمیم کابینه و ادغام وزارتخانه ها گفت: طبق برنامه در صدد هستیم که وزارت راه و مسکن را به عنوان دو وزارتخانه زیربنایی کشور ادغام کنیم ولی این پروسه از سال آینده آغاز خواهد شد.

وی همچنین در پاسخ به سئوالی درباره وقایع روز 25 بهمن تهران نیز گفت: به نظرم دشمنان از حضور مردم در روز 22 بهمن ناخرسند بوده و می خواستند این حضور را کم رنگ جلوه دهند.

احمدی نژاد گفت: مردم خود را صاحب انقلاب می دانند و همچون خورشیدی در حال درخشش هستند و آنانی که می خواهند این خورشید را با خاک پاشیدن خاموش کنند در واقع به چهره خود خاک می پاشند.

رئیس جمهور به فضای منفی بافی علیه دولت نیز اشاره کرد و گفت: در همین فضا نمی خواهند کار بکند و هر روز یک شایعه و یک تهمت نسبت به مسئولین دولتی مطرح می کنند.

وی از مشایی، ثمره هاشمی و رحیمی به عنوان نیروهای خدمتگزار دولت یاد کرد و از مباحث مطرح شده در یک برنامه خبری سیمای جمهوری اسلامی ایران بر علیه این افراد انتقاد کرد.

رئیس جمهور در عین حال گفت: من همکارانم را با شناخت انتخاب کرده و از آنان حمایت می کنم البته اگر کسی ماموریت خود را درست انجام ندهد وی را تغییر می دهم.

وی در ادامه سخنانش با ذکر این نکته که "به قطار ایستاده سنگ نمی‌زنند" گفت: اگر یک ملت یا دولتی در حال حرکت باشد به سمت آن سنگ اندازی می شود.

احمدی نژاد در پایان از ملت ایران تشکر کرده و در عین حال اجرای موفق طرح هدفمند کردن یارانه ها را مدیون کار کارشناسی از سوی دولت ، همکاری ملت و همچنین مهمتر از همه عنایات ولی عصر (عج) دانست.