توضیح شرکت فولاد خوزستان در خصوص یک گزارش

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، در این توضیحات آمده است: شرکت فولادخوزستان بزرگترین عرضه کننده شمش فولاد در کشور است که در سالهای اخیر به زعم اهالی شریف استان، روحانیت معظم و مقامات محترم دولتی همواره به عنوان چشم و چراغ صنعت در خوزستان معرفی شده و درسطح ملی نیز در رده پنج شرکت برتر و پیشرو در عرصه های تعالی و مدیریتی جایگاه ویژه ای دارد.

توجه به نکات ذیل به عنوان تشریح حقایق موضوع انتشار یافته در آن خبرگزاری مورد انتظار می باشد:



1-روستای خیط در فاصله کمتر از صد متری جاده اختصاصی شرکت فولادخوزستان در ضلع جنوبی محدوده شرکت واقع است. تعداد سکنه روستا مذکور بنابر اعلام شورای اسلامی آن در سال 1381 تعداد 40 خانوار بوده است. روستا منطقه ای است که به لحاظ شرایط اقلیمی و واقع شدن در محدوده صنعتی و خصوصا در مسیر وزش بادهای دائمی آلوده کننده که بنا به تقاضای مسئولین محترم شورای اسلامی و اهالی محترم روستا و نهایتا مسئولین محترم استان مقرر گردید ضمن مصالحه با شرکت روستا را تخلیه نمایند.



2- شرکت فولادخوزستان نیز به نوبه خود از هیچ تلاشی جهت کمک به انتقال اهالی از مسیر وزش بادهای مزاحم برای اهالی دریغ نورزیده و درسال 1380 پس از تعیین قیمت کارشناسی از سوی مراجع ذیصلاح نسبت به خرید خانه های روستایی و خسارات وارده به اهالی محترم اقدام نموده است. اما متاسفانه تعدادی از اهالی محترم روستا به هر دلیل به الزامات قانونی توافقات خود نیز پایبند نبوده و نسبت به تخلیه روستا اقدام ننموده و اکنون علیرغم گذشت سالها از دریافت بهای املاکشان تعداد سکنه روستا نیز افزایش یافته است.



3- گزارش اقدامات یادشده تماما درامورحقوقی شرکت بشرح خلاصه زیر موجود می باشد:

*تقاضای شورای محترم اسلامی وقت روستا مبنی بر خرید منازل با ذکر تعداد روستائیان و اسامی.

*موافقت شرکت فولاد خوزستان به خرید منازل آنها به قیمت کارشناسی و باشرط تخلیه.

*اقدام به انجام تعهدات توسط شرکت فولاد خوزستان شامل الف) انجام کارشناسی منازل و زمین ها و درختان موجود در روستا. ب) انجام کارشناسی مجدد با توجه به اعتراض تعدادی از روستاییان به قیمت های اعلامی و تجدید نظر در قیمت ها. ج) صدور چک و پرداخت مبالغ تعیین شده. د) اخذ تعهد نامه ثبتی مبنی بر تخلیه روستا. ه) اخطار به ساکنین در تخلیه روستا.



4-کمبود فضای سبز به عنوان یک معضل زیست محیطی دراستان خوزستان مطرح بوده و شرکت فولادخوزستان به استناد سوابق موجود در رفع این معضل همواره داوطلب و پیشگام بوده است. علیرغم میل باطنی شرکت و آمادگی آن جهت هزینه نمودن برای توسعه و تکمیل کمربند فضای سبز منطقه بواسطه عدم تخلیه روستا این شرکت تاکنون نتوانسته است اقدام موثری دراین زمینه صورت دهد. دراین خصوص مسئولین استانی اشراف کامل بر مشکلات اجرایی اقدامات شرکت در خصوص ایجاد و توسعه فضای سبز ضلع جنوبی شرکت دارند.



5- از نظر نقش اقتصادی شرکت در منطقه خوزستان همین کافی است که بدانیم ارتزاق دائم جمعیتی بالغ بر 50 هزار نفر به طور مستقیم و بیش از 250 هزار نفر نیز به طور غیرمستقیم بسته به فعالیت این کارخانه است. گروه زیادی از این شاغلین در روستاهای اطراف کارخانه ساکن هستند و کار در شرکت فولاد خوزستان شغل رایج و اصلی اکثر قریب به اتفاق این روستاییان محسوب می شود.



توضیحات مهر

خبرگزاری مهر بنا به رسالت خویش همواره سعی در انعکاس مشکلات مردم سراسر کشور داشته و از نظر این خبرگزاری، اهالی کم تعداد یک روستا با مردم ساکن در کلانشهرها تفاوتی با هم ندارند بلکه مهم حل گره ای هر چند کوچک از مشکلات معیشتی مردم به واسطه انتشار گزارش های میدانی مستدل است.



در خصوص روستای خیط تنها هدف خبرگزاری مهر حل مشکلات این روستا بوده و بی شک هر کدام از مسئولین و حتی مردم با حضور در این روستا و دیدن مشکلات و شیوه زندگی اهالی آن متاثر می شود. به همین دلیل انتظاری غیر از حل مشکلات این روستا که در کنار شرکتی که به تعبیر روابط عمومی آن چشم و چراغ صنعت در خوزستان است، نمی رود.



علی نوذری، رئیس شورای روستای خیط در خصوص این گفته روابط عمومی شرکت که از سال 1380 قیمت زمین ها و خانه های روستا کارشناسی شده و بهای آنها به اهالی پراخت شده ولی اهالی با وجود دریافت این مبلغ روستا را تخلیه نکرده اند، گفت: اگر چنین موضوع صحت دارد لطفا شرکت فولاد خوزستان مدارک خود را در اختیار رسانه ها قرار دهد.



نوذری در این خصوص تاکید کرد: تنها چند خانه که از مهاجرین به روستا محسوب می شوند و پدران ما به رایگان زمین در اختیار آنها قرار داده اند اقدام به فروش خانه های خود کرده اند و اهالی اصلی روستا که اکنون بالغ بر 70 خانوار هستند نه تنها پولی بابت فروش خانه های خود دریافت نکرده اند بلکه هیچ کس برای متراژ و کارشناسی خانه های آنها مراجعه نکرده است.



رئیس شورای روستای خیط افزود: اگر پرداخت بهای منازل در چندین سال قبل به اهالی روستا صحت داشته باشد چرا یک سال قبل شرکت فولاد ابلاغیه ای صادر کرد که هر کس از اهالی سند خانه یا ملک خود را دارد می تواند ملک خود را به شرکت بفروشد. ضمن اینکه چگونه ما ملک خود را فروخته ایم ولی هنوز اسناد تملک در اختیار ما است مگر هنگام فروش، شرکت فولاد نباید اسناد تملک دارایی ها را از فروشنده دریافت کند.



با این وجود خبرگزاری مهر تاکید می کند که هدف انتشار اینگونه گزارش ها نه پرداختن به جواب ها و پاسخ ها که هدف رفع گره ای از زندگی مردم است و ما در انتظار روزی هستیم که گزارش مسرت بخش تخلیه روستا با رضایت اهالی را در خبرگزاری منتشر کنیم.



بی شک انتظاری که از شرکت فولاد خوزستان می رود این است که به زندگی مردم پیرامونش اهمیت دهد و با توجه به آلودگی هایی که مستلزم فعالیت شرکت های نظیر فولاد خوزستان است این حق مسلم مردم اهواز است که از خدمات و بخشی از درآمدهای فولاد خوزستان متنفع شوند.