به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه سه شنبه شورای عالی انقلاب فرهنگی که به ریاست محمود احمدی نژاد برگزار شد پس از بحثها و بررسیهایی که در زمینه اصلاح بند 1 ماده 10 اساسنامه دانشگاه آزاد صورت گرفته بود این بند اساسنامه مورد اصلاح قرار گرفت.

محمدرضا مخبر دزفولی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان این مطلب اظهار داشت: شورای عالی انقلاب فرهنگی برای ارتقای دانشگاه آزاد در زمینه‌های علمی، آموزشی، پژوهشی و... تصویب اساسنامه این دانشگاه را از مدتها قبل در دستور کار خود قرار داده بود که تنها 2 بند 5 و 10 از این اساسنامه باقی مانده بود که بند 5 اساسنامه در جلسات قبلی به تصویب رسیده بود.



وی افزود: شورای عالی انقلاب فرهنگی خود را مکلف به نهایی کردن اصلاح آن می‌دانست و در جلسه سه شنبه پس از کارشناسی و بررسی‌های فراوان صورت گرفته، بند 1 ماده 10 اساسنامه اصلاح شده و به‌ تصویب رسید که بر اساس آن 3 نفر از اعضای هیئت علمی تمام وقت دانشگاهها در مرتبه دانشیاری و یا بالاتر که هیچگونه سمت مدیریتی و حکومتی از جمله عضویت در مجامع و شوراهای دولتی و حکومتی نداشته باشند، به ‌تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی با معرفی اعضای شورا به عضویت هیئت امنای دانشگاه آزاد در می آیند.



دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: بر اساس تصمیم اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، هیئت موسس دانشگاه آزاد دو هفته فرصت خواهد داشت تا افراد پیشنهادی خود را به شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی کند و شورا در جلسات آتی خود نسبت به تایید نفرات معرفی شده اهتمام خواهد ورزید.



مخبر دزفولی در ادامه خاطرنشان کرد: پس از تایید این افراد توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی مسیر اجرای اساسنامه دانشگاه آزاد با تشکیل هیئت امنا تسهیل خواهد شد.