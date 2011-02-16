تثبیت سهمیه بنزین برای نهمین ماه متوالی/ سهمیه اسفند ثابت ماند

به گزارش خبرنگار مهر، با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها امکان عرضه بنزین با سه نرخ 100 تومانی (یارانه ای)، 400 تومانی (نیمه یارانه ای) و 700 تومانی (آزاد) در سطح جایگاههای کشور فراهم شد.

اصلاح نرخ بنزین به عنوان استراتژیک ترین کالای مصرفی کشور منجر به کاهش مصرف این فرآورده استراتژیک نفتی شده است به طوری که آمارهای رسمی از کاهش حدود 10 میلیون لیتری مصرف روزانه این فرآورده نفتی حکایت دارد.

از ابتدای بهمن ماه سالجاری تاکنون متوسط مصرف روزانه بنزین به حدود 51 میلیون لیتر رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 10 میلیون لیتر در روز کاهش پیدا کرده است.

با کاهش متوسط مصرف بنزین در سطح کشور، میزان بنزین 100 تومانی ذخیره سازی شده در کارتهای هوشمند سوخت خودروها هم روندی رو به کاهش داشته است.

در حال حاضر حدود 500 میلیون لیتر بنزین با نرخ یارانه ای 100 تومانی در کارت هوشمند خودروهای شخصی ذخیره سازی شده است که پیش بینی ها از به صفر رسیدن تقریبی این ذخیره تا پایان اسفند ماه سالجاری خبر می دهد.

در یازدهمین ماه سالجاری به طور میانگین روزانه بیش از 10 میلیون لیتر از بنزین عرضه شده در جایگاههای سوخت با نرخ 100 تومانی انجام گرفته و این در حالی است که متوسط فروش بنزین با نرخ 400 تومانی حدود سه برابر نرخ یارانه ای این حامل انرژی در این مدت بوده است.

همچنین هم اکنون کمتر از 600 میلیون لیتر بنزین نیمه یارانه ای (بنزین 400 تومانی) در کارتهای هوشمند سوخت ذخیره سازی شده است.

پیگیریهای خبرنگار مهر از وزارت نفت نشان می دهد که با به پایان رسیدن ذخیره بنزین 100 تومانی کارتهای هوشمند سوخت دولت برنامه جدیدی برای اختصاص سهمیه های ویژه و یا نوروزی با قیمت 100 تومانی را ندارد و از این رو شمارش معکوس برای پایان دوره بنزین 100 تومانی آغاز شده است.

به استناد اظهارات مسئولان دولتی، تاکنون هیچ گونه محدودیت زمانی برای استفاده از بنزین ذخیره سازی شده در کارتها تعیین نشده است و مطابق با مکانیسم تعریف شده ابتدا باید ذخیره بنزین 100 تومانی کارتهای هوشمند سوخت به پایان برسد و سپس امکان استفاده از ذخیره بنزین 400 تومانی کارتها فراهم می شود.

حفظ سهمیه بنزین خودروها در اسفند ماه

به گزارش مهر، باوجود کاهش ذخیره و یا به صفر رسیدن ذخیره بنزین یارانه ای کارتهای هوشمند سوخت، برای نهمین ماه متوالی سهمیه 60 لیتری بنزین خودروهای شخصی و 25 لیتری موتورسیکلتها با نرخ نیمه یارانه ای (400 تومان) در اسفند ماه سالجاری تثبیت شده است.

بر این اساس گمانه زنی ها نشان می دهد که آخرین ماه امسال سهمیه بنزین نیمه یارانه ای اکثر خودروهای عمومی بنزین سوز و دوگانه سوز هم حفظ شده است اما اعمال تغییرات جدید برای کاهش سهمیه تعدادی از خودروهای دوگانه سوز برای سال آینده در دستور کار دولت قرار دارد.

این در حالی است که در اسفند ماه سالجاری برای خودروها ماهانه 500 لیتر و موتورسیکلتها ماهانه 100 لیتر بنزین آزاد با نرخ 700 تومانی پیش بینی شده است.

پیش بینی می شود از ساعت 24 سی ام بهمن ماه امسال بیش از یک میلیارد و 300 میلیون لیتر سهمیه بنزین نیمه یارانه‌ای 25 نوع خودروی شخصی، عمومی و خدماتی به کارتهای هوشمند سوخت آنها واریز شد.



در حال حاضر بیش از 17 میلیون کارت هوشمند سوخت شامل 10 میلیون و 194 هزار کارت خودرو و 6 میلیون و 725 هزار و 254 کارت هوشمند موتور سیکلت در سطح کشور فعال است.