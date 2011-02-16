هنرمندان جوان شهرستانی نیاز به حمایت دارند

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر معززی، پیشکسوت سینما و تلویزیون شامگاه سه شنبه در حاشیه اکران فیلم سینمایی "سیزده 59" در جشنواره بین المللی فیلم فجر با اشاره به اینکه در حضور جوانان بودن را نوعی افتخار در عرصه هنرمندی می داند اظهار داشت: مسئولان باید امکانات هنری مناسب و در حد توانی را برای هنرمندان شهرستانی فراهم کنند.

وی با بیان اینکه استعدادهای شکوفا و خلاقی در شهرستانهای کشور وجود دارد افزود: با کمی توجه به جوانان هنرمند می توان آینده شکوفا و خلاقی را برای سینمای ایران ترسیم کرد.

مائده طهماسبی، هنرپیشه مازندرانی که خود را اهل شهرستان بابل معرفی کرده در سخنانی با اشاره به اینکه کورکوری خواندن برخی شهرهای مازندران که فاصله 15 تا 20 کیلومتری با یکدیگر دارند را نمی پسندد به شوخی اظهار داشت: دعوای کوچک سارویها و بابلی را به یاد دارم.

وی با بیان اینکه در فیلم سینمایی " سیزده 59 " به عنوان نامزد دریافت لوح از جشنواره فجر، هنرنمایی کرده است افزود: درس آموزی در کنار هنرمندان ارزشمندی چون آقایان پرویز پرستویی و خسرو معصومی برای بنده بسیار شعف آور است.

خسرو معصومی، تهیه کننده و کارگردان پیشکسوت عرصه سینما و تئاتر خطه مازندران نیز با اشاره به اینکه 27 سال پیش نخستین فیلم خود را در دل طبیعت زیبای مازندران ساخته است اظهار داشت: به حدی ساخت فیلم و انتخاب لوکیشن مناسب در طبیعت روح نواز مازندران آسان بوده که قالب فیلمهای خود را در این منطقه ساخته ام.

وی با قدردانی از همکاری های استاندار، فرمانداران و مدیرکل ارشاد مازندران برای همکاری با وی برای ساخت فیلم "خرس" در مازندران اظهار داشت: فرهیختگان بزرگی در این خطه وجود دارند که باید حمایت شوند.

جواد نوروز بیگی، تهیه کننده فیلم سینمایی " سیزده 59 " با اشاره به اینکه این فیلم شایسته پنج کاندید در جشنواره فیلم فجر امسال شده است اظهار داشت: برای ساخت فیلم " خرس " در مازندران از مساعدت های استاندار مازندران، مدیرکل ارشاد استان و مسئولان استانی استفاده بهینه می شود.

به گزارش مهر، عوامل بازیگر و تهیه کننده سریال سیزده 59 در پایان به اتفاق مردم و هنردوستان به تماشای فیلم نشستند.