رییس جمهور یمن فرمانبردار مستقیم آمریکا/ جزئیات سند امربری عبدالله صالح

به گزارش خبرگزاری مهر، یک سند جدید که از سوی ویکی لیکس منتشر شده نشان می دهد دولت یمن بدستور واشنگتن 28 یمنی را به زندان انداخته است علیرغم این که یک تحقیق صورت گرفته از سوی دولت یمن ثابت می کرد این افراد هیچ مشارکتی در فعالیتهای تروریستی نداشته اند.

این سند که مربوط به 6 دسامبر 2004 است، ملاقاتی را میان "توماس کراجسکی" سفیر وقت آمریکا در یمن و علی عبدالله صالح رییس جمهور یمن که از سال 1978 بر کشور حکمرانی می کند را بازگو می کند. صالح یکی از حامیان همیشگی سیاست های آمریکا در خاورمیانه بوده و این تلگراف نشانه هایی را برملا می کند که وی دستورها را مستقیما از واشنگتن دریافت می کند و در عوض از آنها خواهان برخی مساعدت ها است.

در این سند از سوی صالح نقل شده است: "ما منتظر اطلاعات از سوی شما هستیم تا تصمیم گیری کنیم که 28 مظنون عفو عمومی سالانه به مناسبت ماه رمضان را آزاد کنیم یا نه.

صالح یکی از حامیان همیشگی سیاست های آمریکا در خاورمیانه است و این تلگراف نشانه هایی را برملا می کند که وی دستورها را مستقیما از واشنگتن دریافت می کند.

در ادامه آمده که صالح در عوض خواهان برخی مساعدتها از سوی آمریکا است و در جایی به مقامات واشنگتن می گوید که شما پول برای ارتش می فرستید، اما پول قطعات یدکی اف 5 من چه می شود؟"صالح همچنین از سفیر آمریکا خواسته آرزوی اکید وی را در مورد سفر به واشنگتن و تبریک شخصی به جرج بوش برای انتخاب دوباره وی و ملاقات با منابع رسمی جدید منتصب شده را جامه عمل بپوشاند. در این سند آمده، وی می خواست با این منابع رسمی در مورد "پیشرفت های مهم و جدید" در منطقه صحبت کند که فقط می شود رو در رو در مورد آنها گفتگو کرد!"

زمانی که سفیر به صالح گفت که هرملاقات با منابع رسمی آمریکایی به سرعت به موضوع بازار سیاه یمن در تسلیحات سبک و سلاح های کوچک تبدیل خواهد شد، صالح گفته است یمن فرصتی می خواهد تا خود را به دست آورد و من این کار را خواهم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هم اکنون صالح با اعتراضات شدیدی از سوی احزاب مختلف سیاسی در کشورش روبرو است. کشور او هم مانند مصر و تونس در هفته های اخیر شاهد تظاهرات های شدید بوده که عبدالله صالح را مجبور کرده اعلام کند در سال 2013 در انتخابات شرکت نمی کند.