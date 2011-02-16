فارغ ‌التحصیلان رشته فرش کشور در اردکان گردهم می ‌آیند

محمدرضا تابش در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: این گردهمایی بزرگ در روزهای 12 و 13 اسفندماه سال جاری در شهرستان اردکان برگزار می شود.

وی افزود: بهره‌ گیری از علم دانش آموختگان فرش در پیوند با تجربه و تبحر بافندگان سنتی موجب ارتقای کیفیت فرش دستباف می‌ شود.

نماینده مردم اردکان در مجلس خاطرنشان کرد: پیش از این چندین جلسه به منظور ایجاد هماهنگی‌های لازم برای برگزاری سومین گردهمایی سراسری فارغ‌التحصیلان فرش کشور در اردکان تشکیل شده بود.

وی با اشاره به علت برگزاری این گردهمایی در شهرستان اردکان افزود: شهرستان اردکان در زمینه تولید فرش دستباف از ابعاد مختلف دارای موقعیت ممتازی است.

تابش ادامه داد: اردکان از یک سو دارای بافندگان ماهری است که تبحر زیادی در این حرفه دارند و از سوی دیگر از وجود دانشکده فرش با رشته‌های مرتبط با این هنر در مرکز آموزش عالی جهاد دانشگاهی این شهرستان و تعداد زیاد دانش آموختگان فرش بهره‌مند است.

وی عنوان کرد: بهره‌ گیری از این پتانسیل‌ ها می ‌تواند در عین حفظ اصالت فرش ایرانی، کیفیت آن را نیز ارتقا بخشد.

تابش همچنین استفاده از چنین فرصت ‌هایی را برای شناساندن جاذبه ‌ها و پتانسیل ‌های شهرستان اردکان مهم دانست و خواستار برنامه ‌ریزی لازم برای بهره‌ گیری مطلوب از این فرصت شد.