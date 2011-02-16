نمایشگاه عکس مختارنامه در یزد برپا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، زمان برگزاری این نمایشگاه از اول اسفندماه به مدت 10 روز خواهد بود.

مکان برپایی این نمایشگاه مجتمع امام علی (ع) یزد اعلام شده است.

در این نمایشگاه 174 قطعه عکس در معرض دید علاقمندان قرار می ‌گیرد.

برپایی جشنواره سراسری فیلم "نماز و نیایش" در یزد

جشنواره سراسری فیلم نماز و نیایش با هدف ترویج فرهنگ نماز و نمازخوانی و گسترش فرهنگ دینی در یزد برپا می شود .

زمان برگزاری این جشنواره سینمایی دوم تا چهارم اسفندماه سال جاری اعلام شده است.

گفتنی است؛ این جشنواره سینمایی به همت اداره‌ کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد برگزار می ‌شود.

اعلام زمان برگزاری کارگاه داستان ‌نویسی در سطح عالی در یزد

زمان برگزاری کارگاه داستان‌ نویسی در سطح عالی در یزد اعلام شد.

این کارگاه با حضور "راضیه تجار"، چهارم و پنجم اسفندماه جاری در مجتمع امام علی (ع) یزد برگزار می‌ شود.

علاقمندان برای ثبت ‌نام و حضور در این کارگاه آموزشی می ‌توانند به اداره امور فرهنگی اداره ارشاد اسلامی استان یزد مراجه کنند.

هدف از برگزاری این کارگاه، کشف استعدادها و پرورش نیروهای خلاق در داستان نویسی اعلام شده است.

ساماندهی پایگاه‌ های خبری در استان یزد

اداره مطبوعات و تبلیغات فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد از شناسایی و ساماندهی پایگاه‌های خبری در این استان خبر داد.

بنابراین گزارش، از مدیران پایگاه ‌های خبری فعال در استان یزد درخواست شده برای تکمیل فرم‌های مربوطه به این اداره مراجعه کنند.

همچنین آخرین مهلت دریافت فرم‌ ها و مدارک درخواستی، تا سوم اسفندماه سال جاری اعلام شده است.