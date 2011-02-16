آب‌ انبار تاریخی سرچشمه مهریز بهره برداری شد

محمود ادیبان در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: از جمله اقدامات مرمتی انجام شده، تخلیه زباله از فضاهای ورودی آب‌ انبار و مرمت و اجرای پلکان‌ های ورودی بوده است.

وی خاطرنشان کرد: عملیات مرمت جداره و سردر ورودی و بندکشی پلکان‌ها نیز انجام شده است.

ادیبان با اشاره به مرمت سردر و جداره ورودی و تخریب دیواره‌ های الحاقی به مخزن، بیان داشت: همچنین پوشش مخزن سبک سازی شد.

وی، مرمت و یکسان ‌سازی پوشش مخزن و اجرای پوشش نهایی را از دیگر اقدامات مرمتی عنوان کرد و یادآور شد: عملیات مرمت این آب ‌انبار سه ماه طول کشیده است.

ادیبان با بیان اینکه سبک‌ سازی گنبد آب‌انبار نیز انجام شده، خاطرنشان کرد: سقف مخزن کاهگل و آجر فرش شد.

وی زمان ساخت این آب ‌انبار را مربوط به دوره قاجار عنوان کرد.