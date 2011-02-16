دیدگاه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم درباره آشوبهای اخیر

به گزارش خبرنگار مهر در قم، در این اطلاعیه آمده است: تحرکات و آشوبگری مذبوحانه مشتی فریب خورده در روز 25 بهمن‌ماه که با هدایت سران فتنه و با رهبری استکبار جهانی به ویژه آمریکا، انگلیس و اسرائیل انجام گرفت خشم ملت شریف و وفادار ایران را برانگیخت.



در ادامه اطلاعیه بیان شده است: این فتنه‌انگیزی‌ها در حالی صورت می‌گیرد که حضور پرشکوه و کم نظیر ملت قهرمان ما در راهپیمایی 22 بهمن‌ماه امسال چشم جهانیان را خیره کرده و تهدید‌های چندین ماهه رسانه‌های غربی را باچالش جدی روبرو کرده است.



در بخش دیگری از اطلاعیه جامعه مدرسین تصریح شده است: فتنه گران و اربابان خارجی آنها باید بدانند که این تحرکات مذبوحانه از سوی ملت سلحشور ایران بی‌پاسخ نخواهد ماند و سرانجام صبر مردم ولایت مدار و انقلابی ایران به سر خواهد آمد.



جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ضمن محکوم کردن حادثه 25 بهمن ماه و نیز با تشکر از اقدام انقلابی نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی از مراجع ذیصلاح می‌خواهد با اجرای مرّ قانون درباره هدایت کنندگان و عوامل آشوب به وظائف خود در برابر این تحرکات عمل نمایند.