دیدگاه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم درباره آشوبهای اخیر

به گزارش خبرنگار مهر در قم، در این اطلاعیه آمده است: تحرکات و آشوبگری مذبوحانه مشتی فریب خورده در روز 25 بهمنماه که با هدایت سران فتنه و با رهبری استکبار جهانی به ویژه آمریکا، انگلیس و اسرائیل انجام گرفت خشم ملت شریف و وفادار ایران را برانگیخت.
در ادامه اطلاعیه بیان شده است: این فتنهانگیزیها در حالی صورت میگیرد که حضور پرشکوه و کم نظیر ملت قهرمان ما در راهپیمایی 22 بهمنماه امسال چشم جهانیان را خیره کرده و تهدیدهای چندین ماهه رسانههای غربی را باچالش جدی روبرو کرده است.
در بخش دیگری از اطلاعیه جامعه مدرسین تصریح شده است: فتنه گران و اربابان خارجی آنها باید بدانند که این تحرکات مذبوحانه از سوی ملت سلحشور ایران بیپاسخ نخواهد ماند و سرانجام صبر مردم ولایت مدار و انقلابی ایران به سر خواهد آمد.
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ضمن محکوم کردن حادثه 25 بهمن ماه و نیز با تشکر از اقدام انقلابی نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی از مراجع ذیصلاح میخواهد با اجرای مرّ قانون درباره هدایت کنندگان و عوامل آشوب به وظائف خود در برابر این تحرکات عمل نمایند.
قم - خبرگزاری مهر: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با صدور اطلاعیهای ضمن محکوم کردن آشوبهای 25 بهمن از مراجع ذیصلاح خواست که به وظایف خود در برابر این تحرکات عمل نمایند.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، در این اطلاعیه آمده است: تحرکات و آشوبگری مذبوحانه مشتی فریب خورده در روز 25 بهمنماه که با هدایت سران فتنه و با رهبری استکبار جهانی به ویژه آمریکا، انگلیس و اسرائیل انجام گرفت خشم ملت شریف و وفادار ایران را برانگیخت.
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