اداره کل تعاون زنجان از طرحهای دانشگاهی حمایت می کند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سید موسی متوسلین در جلسه بررسی راهکارهای تشکیل و حمایت از تعاونی‌های دانش بنیان افزود: فارغ التحصیلان مراکز آموزش عالی با وجود اینکه صاحب فکر و اندیشه هستند اما فاقد سرمایه و منابع مالی لازم جهت به نتیجه رساندن دستاوردهای علمی و تحقیقاتی یا در مراحل پیشرفته به تولید انبوه رساندن نتایج خود هستند.

وی با تأکید بر اهمیت ایجاد زمینه‌های مساعد برای برقراری ارتباط مناسب میان صاحبان فکر و اندیشه و سرمایه داران ادامه داد: تشکیل تعاونی‌های دانش بنیان از جمله راهکارهای مؤثر در تحقق این مهم و ایجاد بهره‌وری است.

متوسلین زمینه‌سازی جهت توزیع عادلانه ثروت در میان اقشار مختلف جامعه را حائز اهمیت دانست و افزود: از وظایف و اهداف اداره‌کل تعاون فراهم کردن شرایط مساعد برای فعالیتهای اقتصادی افرادی است که توانایی انجام کار دارند.



مدیرکل تعاون استان زنجان با ابراز خرسندی از این‌که در حال حاضر کلیه بسترهای قانونی و حمایتی لازم برای تشکیل شرکت‌های دانش بنیان فراهم است افزود: تأثیر گذاری این شرکت‌ها در توسعه اقتصادی استان و کشور و نیز تحقق اهداف قانون‌گذار، نیازمند عزم جدی مسئولین است.



متوسلین با یادآوری این‌که دولت عزم جدی جهت ایجاد اشتغال در سال آینده دارد افزود: بر اساس نهضت اشتغال که دولت در سال آینده در پیش خواهد گرفت، پیش‌بینی می‌شود تا سال 91 آمار بیکاری در کشور به کمتر از 5 درصد کاهش یابد.



وی با بیان این‌که در حال حاضر تشکیل 3 تعاونی دانش بنیان در استان در آینده‌ای نزدیک در دست اقدام است ادامه داد: هم اکنون صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون نیز در کشور تأسیس شده که در قالب این صندوق، 70 درصد تسهیلات پرداختی به صاحبان فکر و اندیشه از سوی اداره کل تعاون تضمین خواهد شد.