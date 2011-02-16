ظرفیتهای بخش خصوصی در زنجان مورد توجه ویژه قرار می گیرید

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سید اصغر موسوی در نشست خبری کاندیداهای ائتلاف بزرگان اقتصاد استان به‌منظور شرکت در انتخابات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن زنجان افزود: با برنامه‌هایی که توسط این ائتلاف در نظر گرفته شده است امیدواریم در صورت پیروزی در انتخابات بتوانیم تاثیرگذاری مناسبی در مسائل صنعتی و بازرگانی و معدنی استان داشته باشیم.

وی ادامه داد: برخی از این برنامه‌ها شامل ارتقای توانمندی بخش خصوصی جهت نقش آفرینی در اقتصاد استان، تعامل با بخش دولتی و ایفای نقش موثر در ارتقای شاخص‌های اقتصادی، تلاش برای رسیدن به جایگاه مطلوب استان در سطح ملی، بهره‌گیری از مشارکت اعضا در تصمیم‌سازی‌ها و ایجاد اتاق مشاوره، تلاش برای ارتقای وضعیت بخش تولید و افزایش تعامل با دانشگاه‌ها و بهره‌مندی از ظرفیت دانشگاه‌ها خواهد بود.

وی ادامه داد: این ائتلاف با شعار پیش به‌سوی انتخابی جدید و فکری نو در این انتخابات شرکت می‌کند و خانه صنعت استان، اتاق تعاون، گروه شرکت‌های ایران ترانسفو، توسعه معادن روی ایران، انجمن صنایع سرب و روی، انجمن معدن کاران استان و شرکت سیمان خمسه، از جمله نهادها و واحدهای تولیدی هستند که از این ائتلاف حمایت می‌کنند.

همچنین رئیس خانه صنعت استان زنجان با بیان این‌که این ائتلاف بدنبال رواج موج جدیدی در اتاق بازرگانی است، گفت: این ائتلاف می‌خواهد روح و فکری نو به اتاق بدمد.

سیدسجاد نباتچیان افزود: در گذشته در اتاق بازرگانی استان اقدامات خوبی صورت گرفته که قابل توجه است، اما این ائتلاف می‌خواهد این نهاد را به جایگاه اصلی آن یعنی پارلمان بخش خصوصی تبدیل کند، تا همه افراد فعال در این زمینه، در آن مشارکت داشته باشند.

وی با بیان این‌که باید از تفکر تک محوری در اتاق بازرگانی خارج شد، ادامه داد: در صورتی که همه امور در اتاق به‌صورت شورایی و با همفکری همه اعضا انجام شود، این نهاد قدرتمند و تعیین کننده به جایگاه اصلی خود باز خواهد گشت و بسیار مثمر ثمرتر از گذشته فعالیت خواهد کرد.