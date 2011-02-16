نظام با کسی شوخی ندارد/ آسایش مردم ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رئوفی نژاد شامگاه سه شنبه در جمع خبرنگاران با یادآوری حوادث روز 25 بهمن و شهید و مجروع شدن تعدادی از هموطنان افزود: اغتشاشات فتنه گران در روز 25 بهمن ماه با هدایت دولتهای غربی بخصوص آمریکا و صهیونیستها صورت گرفته و سران فتنه باید پاسخگویی خیانتهای خود باشند.



وی تشویق مردم به اغتشاشات خیابانی با هدایت آمریکا و ضد انقلابیون را از خیانتهای مهم سران فتنه به نظام یاد کرد و افزود: سران فتنه می خواهند آمریکا و صهیونیست بر ایران تسلط داشته و فرهنگ غرب را در ایران پیاده کنند و مردم به خصوص جوانان را به نظام بدبین و دلسرد کنند.



استاندار زنجان گفت: مردم می خواهند با سران فتنه و کسانی که نظام و جوانان را علیه ایران تحریک می کنند برخور قاطع قضایی صورت گیرد.

رئوفی نژاد افزود: کسانی که علیه نظام اغتشاش ایجاد می کنند ضد انقلاب و منافق هستند.

وی اظهار داشت: اخلال در امنیت و نظم عمومی در زمانی که اوج حضور مردم در سطح شهر بود موجب ایجاد حوادث جبران ناپذیری شد که در اثر اغتشاش فتنه گران چند نفر مجروح شدند و متاسفانه دو نفر هم به شهادت رسیدند .

استاندار زنجان گفت: بحث این است که مردم در ذهن و شناخت هوشمند شان از فتنه در سال گذشته به هر سوژه و بازی جریانات فتنه آگاهی و بصیرت دارند و لذا با حضور خود در صحنه وظیفه حراست از دین و انقلاب را به سران فتنه نشان دادند.

رئوفی نژاد تاکید کرد: مردم در دفاع از نظام و انقلاب و حکومت و رهبرشان یک لحظه منافع شخصی را بر ملت ترجیح ندادند و در هر لحظه منافع مردم و نظام را سر لوحه قرار دادند .



استاندار زنجان با یادآوری سابقه فعالیت های انقلابی کسانی که امروز به عنوان سران فتنه در جامعه ایجاد اغتشاش می کنند، افزود : سران فتنه افراد سابقه دار بودند و لذا با بستن چشمان خود منافع مردم و نظام را زیر پا گذاشته و خود را بازیچه استکبار و صهیونیست کردند.