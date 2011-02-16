عرضه نامحدود مرغ 2750 تومانی/ فهرست قیمت انواع گوشت تنظیم بازاری

عباس قبادی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: برای تامین نیاز شب عید مردم و پاسخگویی به افزایش تقاضاهای احتمالی، مرغ گرم با قیمت تنظیم بازاری 2750 تومان و مرغ منجمد با قیمت 2650 تومان عرضه می شود. در این میان وزارت بازرگانی به هر میزان که بازار کشش داشته باشد، مرغ به بازار تزریق می کند.

مرغ گرم2750 تومان، مرغ منجمد2650 تومان

رییس سازمان بازرگانی استان تهران از عرضه مرغ با کیفیت در نمایشگاههای عرضه مستقیم مواد غذایی خبرداد و افزود: مرغ در شرایط فعلی با قیمت عرضه و تقاضا در حال عرضه است و در میادین میوه و تره بار به قیمت 3050 تومان به فروش می‌رسد، این درحالی است که با عرضه مستقیم و بدون واسطه این کالای اساسی در نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا، قیمت به 2750 تومان کاهش یافته است.

وی با تاکید بر ضرورت کاهش قیمت تمام شده مرغ در کشور، تصریح کرد: اکنون وزارت بازرگانی ذخایر خوبی از گوشت مرغ دارد و بازار را به صورت مطمئن تنظیم خواهد کرد، بنابراین افزایشی در قیمت مرغ نخواهیم داشت.

به گفته قبادی، وزارت بازرگانی به تولیدکنندگان مرغ اعلام کرده است به هر میزان که تولیدکنندگان مرغ در اختیار داشته باشند، به قیمت 2750 تومان از آنها خریداری خواهد کرد، به این معنا که اگر تولیدکننده ای نتوانست تولیدات خود را در بازار بفروشد، وزارت بازرگانی به صورت تضمینی، مرغ تولیدی را با قیمت 2750 تومان از او خریداری می کند.

وی به مردم توصیه کرد تا از فرصت عرضه کالاها از جمله مرغ به قیمت تنظیم بازاری استفاده کرده و مایحتاج خود را تامین کنند، چراکه عرضه این کالاها به صورت مستقیم از تولیدکننده به مصرف کننده صورت می گیرد و هر دو طرف، متنفع خواهند شد.

قبادی گفت: هم اکنون مرغ در سطح بازار به قیمت عرضه و تقاضا، در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد و هم تولیدکننده و هم مصرف کننده از این موضوع رضایت دارند، اما باید با به کار بستن تدابیری، به سمت کاهش قیمت تمام شده مرغ پیش رفت.

به اعتقاد وی، با کاهش قیمت تمام شده می توان علاوه بر راضی نگاه داشتن مصرف کننده، به دولت اجازه اتخاذ تدابیری برای صادرات مرغ و رونق تولید داده می شود. در این میان هم مصرف کننده و هم تولیدکننده منفعت خواهند برد.

قیمت انواع گوشت تنظیم بازاری

رئیس سازمان بازرگانی استان تهران در مورد عرضه روزانه گوشت قرمز گفت: به هر میزان که بازار کشش داشته باشد، گوشت قرمز با قیمت تنظیم بازاری عرضه می شود.

قبادی تصریح کرد: با تدابیر وزارت بازرگانی تلاش شده تا گوشت قرمز به قیمت مناسب و پایین تر از بازار به دست مصرف کنندگان برسد. بر این اساس، ران گوسفند گرم 15900 تومان، سردست گوسفندی گرم 15500 تومان، قلوه گاه گوسفندی گرم 7700 تومان، گردن گوسفندی گرم 11000 تومان و ماهیچه گوسفندی گرم 17 هزار تومان قیمت گذاری شده است.

وی ادامه داد: همچنین گوشت ران گوساله گرم 9200 تومان، گوشت سردست گوساله گرم 8750 تومان، گوشت قلوه گاه گوساله گرم 5900 تومان، گوشت گردن گوساله گرم 7500 تومان و هر کیلوگرم گوشت چرخکرده نیز 7900 تومان درنمایشگاههای عرضه مستقیم مواد غذایی عرضه می شود.

قبادی همچنین به تشریح قیمت انواع گوشت منجمد تنظیم بازاری پرداخت و گفت: هر کیلوگرم گوشت ران گوساله منجمد 6900 تومان، گوشت سردست گوساله منجمد 6800 تومان و گوشت مخلوط منجمد 6850 تومان عرضه می شود.

وی تصریح کرد: تمام تلاش وزارت بازرگانی این است که بازار مطمئن و آرامی را برای شب عید رقم زند و بر این اساس، برنامه ریزیهای گسترده ای انجام شده است.