ششمین جشنواره قرآنی مدهامتان در بندرعباس آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، ششمین جشنواره بزرگ قرآنی جوانان مساجد کشور با حضور بیش از 300 نفر از نخبگان قرآنی عضو کانونهای فرهنگی هنری مساجد سراسر کشور شامگاه سه شنبه در بندرعباس آغاز به کار کرد.

شرکت کنندگان در این جشنواره در رشته های حفظ قرآن، اذان، ابتهال، مفاهیم قرآن و نهج البلاغه به رقابت می پردازند.

یکی از برنامه هایی که به صورت جنبی در کنار این جشنواره به فعالیت می پردازد نمایشگاه محصولات قرآنی است که شامل غرفه های فروش سی دی های قرآنی، محصولات فرهنگی و کتاب های بخش کودک و بزرگسالان است.

این جشنواره از سه شنبه 26 بهمن ماه تا جمعه 29 بهمن ماه 89 ادامه دارد.