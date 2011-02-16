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۲۷ بهمن ۱۳۸۹، ۱۱:۵۵

راهپیمایی مردم کره جنوبی در اعتراض به مانور مشترک با آمریکا

راهپیمایی مردم کره جنوبی در اعتراض به مانور مشترک با آمریکا

کوالالامپور – دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: مردم کره جنوبی در اعتراض به برگزاری مانور نظامی مشترک کشورشان با ایالات متحده در سئول تظاهرات کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، مردم معترض در راهپیمایی روز سه شنبه با حمل پلاکاردهایی با مضامینی مانند "توقف مانور مشترک نظامی با آمریکا" خواستار از سرگیری مذاکرات با کره شمالی شدند. 

خبرگزاری رسمی کره جنوبی "یونهاپ" نیز گزارش داد که رزمایش سالانه آمریکا و کره جنوبی با هدف تقویت نیروهای نظامی خود به منظور مقابله با کره شمالی از 28 فوریه تا 10 مارس در شبه جزیره کره برگزار خواهد شد.

نیروهای عملیاتی پیاده نظام، هوایی و دریایی دو کشور از جمله 12 هزار و 800 نظامی آمریکایی و 200 هزار نیروی نظامی کره جنوبی برگزار کننده این رزمایش 11 روزه هستند.

کد مطلب 1254899

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