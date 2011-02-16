500 میلیون تومان به کانونهای مساجد هرمزگان تعلق گرفت

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، همایون امیرزاده شامگاه سه شنبه در مراسم آغاز به کار ششمین جشنواره بزرگ قرآنی جوانان مساجد کشور بیان داشت: قدم های اولیه برای برگزاری این جشنواره از هشت ماه پیش برداشته شده و از ابتدای طرح ریزی این جشنواره استانداری هرمزگان حمایتهای بسیار خوبی را در جهت برگزاری داشته.

وی ادامه داد: کانونهای فرهنگی هنری مساجد هرمزگان در دوره های دولت نهم و دهم بخوبی خود را نشان دادند و در طول این مدت رشد کانونها از نظر کمی و کیفی بسیار مطلوب بوده است.

مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان اضافه کرد: همین پیشرفتهای کیفی و ظرفیتهای موجود در کانونها باعث شد تا ستاد عالی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور نگاه ویژه ای به استان هرمزگان برای برگزاری جشنواره قرآنی داشته باشد.

امیرزاده با اشاره به عقد تفاهمنامه بین اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و استانداری هرمزگان برای حمایت مالی از کانونهای فرهنگی هنری مساجد بیان داشت: دبیرخانه کانونهای فرهنگی هنری مساجد هرمزگان اولین دبیرخانه استانی در کشور است که اقدام به عقد قرارداد با استانداری کرده و بر اساس برنامه ریزیهایی که صورت گرفت استانداری مبلغ 500 میلیون تومان برای تجهیز در اختیار کانونهای فرهنگی هنری مساجد قرار داده است.

وی اضافه کرد: این هزینه ها و سرمایه ها وسیله است برای رسیدن و دستیابی به بصیرت که اگر چنین چیزی محقق نشود تمام این برنامه ها بیهوده خواهد بود.