به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه تلویزیونی "گمشده" به کارگردانی راما قویدل، تهیه‌کنندگی بهروز مفید، نویسندگی عباس نعمتی و طلا معتضدی روزهای دوشنبه از شبکه یک پخش می‌شود. در این سریال میترا حجار، بهزاد فراهانی، علیرضا جلالی‌تبار و زهره مجابی نقش‌های اصلی را بازی می‌کنند.



داستان مجموعه "گمشده" درباره مریم سلیمیان است که در زمان زلزله بم جزو امدادگران داوطلب بود. پس از گذشته پنج سال برای کار به سازمان هلال احمر مراجعه می‌‌کند و در بخشی به نام جستجوی گمشدگان بین‌الملل مشغول به کار می‌‌‌شود. او در این شغل هر بار با پرونده‌ای رو به رو می‌‌شود که باید گمشده‌‌ای را در داخل یا خارج از کشور ردیابی کند.

با طلا معتضدی یکی از نویسندگان این مجموعه تلویزیونی گفتگوی کوتاهی درباره روایت و مضمون قصه "گمشده" داشته‌ایم که در پی می‌خوانید.

*خبرگزاری مهر- گروه فرهنگ و هنر: مجموعه اپیزودیک "گمشده" نه تنها روی موضوع‌های متفاوت دست گذاشته که در تلویزیون ندیده یا کمتر دیده بودیم، بلکه روایت آن هم غیر خطی است که معمولاً کمتر در آثار تلویزیونی قصه‌ها به این صورت روایت می‌شود. چطور شد روایت غیر خطی را برای قصه "گمشده" انتخاب کردید؟

- طلا معتضدی، نویسنده: معمولاً در آثار تلویزیونی و سینمایی از روایت خطی استفاده می‌شود، اما ما علاقمند بودیم حالا که قرار است مجموعه "گمشده" را بنویسیم از شیوه روایت غیرخطی استفاده کنیم که برای مخاطبان هم جذابیت لازم را داشته باشد. گرچه مخاطبان با روایت خطی بیشتر عادت کرده‌اند، یعنی قصه را از الف دنبال کنند تا به ی برسند، ولی این طور هم نیست که با شیوه غیرخطی ناآشنا باشند. ما هم سعی کردیم این ریسک را داشته باشیم. البته شیوه نگارش قصه به گونه‌ای نبود که مخاطب گیج شود. از سوی دیگر روایت غیرخطی منجر به تندتر شدن ریتم قصه می‌شود.

فرخ نعمتی در نمایی از مجموعه "گمشده"

*فیلمنامه "گمشده" نخستین تجربه نگارش یک سریال برایتان بود. آیا شیوه روایت غیر خطی کارتان را دشوارتر نمی‌کرد؟

- مسلماً روایت غیرخطی کار نویسنده را دشوار می‌کند، اما برای نویسنده جذابیت بیشتری دارد. فلاش‌بک‌های زیادی در این سریال داشتیم که کار را سخت‌تر می‌کرد، اما من این چالش را در نگارش دوست داشتم.

*قبول دارید فضای مجموعه "گمشده" ضمن انعکاس واقعیت‌ها تلخ است؟ مثل همان اپیزودی که فرخ نعمتی بازی می‌کرد و پسری یازده ساله دست به یک قتل می‌زند.

- در مجموعه "گمشده" به معضلات جامعه پرداختیم. اگر شما هر روز به بخش حوادث روزنامه‌ها نگاهی داشته باشید متوجه اتفاقات مختلف می‌شوید، حتی برخی واقعیات هم عجیب و غریب است. البته این حوادث فقط مختص اینجا نیست و در تمام دنیا می‌افتد. گرچه تلخ است، اما این تلخی نباید مانع از پرداخت به آن شود. در مجموعه "گمشده" هم سعی کردیم به اتفاقاتی بپردازیم تا برای مخاطبان قابل لمس باشد.علاوه بر آن زندگی ما تلخی و شادی دارد. گاهی هم تلخی‌ها زیاد است. سعی کردیم سریال "گمشده" از جنس زندگی واقعی باشد.

*فکر نمی‌کردید ممکن است به خاطر نگاه متفاوت به موضوع‌های حادثه‌ای درگیر ممیزهای تلویزیون شوید؟

- واقعاً خدا را شکر می‌کنم که درگیر ممیزی نشدیم. البته برای کار مشاور داشتیم و بعد از نگارش هر قسمت با ناظر کیفی جلسه می‌گذاشتیم و روی متن کار می‌کردیم و از کمک‌ها و راهنمایی‌های او بسیار استفاده می‌کردیم. در مباحث حساس در طی گفتگوها یا او ما را قانع می‌کرد که این مورد بهتر است اصلاح شود یا ما او را با توضیحات‌مان متقاعد می‌کردیم. ناظرکیفی هم در حد مقدور با ما همراهی می‌کرد و در نهایت با هم به تعامل می‌رسیدیم، به همین دلیل خیالمان راحت بود که درگیر ممیزی نمی‌شویم.

*چه عاملی شما را برای نگارش مجموعه "گمشده" ترغیب کرده بود؟

- قصه این مجموعه در بخش امور گمشدگان بین‌الملل هلال احمر می‌گذرد. احساس کردم ایده‌های آن خیلی بکر و جذاب است. هدف ما این بود که از ترسیم یک فضا و از تبیین یکسری موقعیت‌ها به راهکارهایی برسیم.

*چند درصد از پرونده‌ها در مجموعه "گمشده" مستند است؟

- 70 تا 80 درصد پرونده‌ها مستند بود. در واقع ما خط واقعی قصه‌ها را می‌گرفتیم و سعی می‌کردیم به اتفاقات تا جایی که مقدور است، بیردازیم.

*مجموعه تلویزیونی "گمشده" به سفارش هلال احمر تهیه شده است. معمولاً کارهای سفارشی در تلویزیون فقط به تعریف و تمجید نهاد مربوطه خلاصه می‌شود، اما این سریال رنگ و بوی سفارشی نداشت و به قول معروف گل درشت به هلال احمر نپرداختتید. مسئولان این نهاد چقدر دست‌تان را برای این پروژه باز گذاشته بودند؟

- دوستان هلال احمر مشاورانی داشتند که در جلسات فیلمنامه ما حضور داشت. آنها دوستان بسیارخوبی بودند و خیلی هم به ما کمک کردند. آنها به خوبی جنس این کار را می‌شناخت و نوع نگاهمان را می‌پسندیدند. به هر حال هر اثری که به نوعی سفارشی ساخته می‌شود، مهم است که شما چطور آن را بنویسید و بسازید. اگر قرار است تبلیغاتی صورت پذیرد باید در دل کار به گونه‌ای قرار بگیرد که جلب توجه نکند و به قول معروف گل‌درشت نباشد، ولی کارکرد خودش را داشته باشد. امیدوارم در سریال "گمشده" موفق شده باشیم.

*شما از تئاتر به تلویزیون آمدید. فکر می‌کردید چقدر سوابق تئاتری‌تان در نگارش مجموعه "گمشده" که نخستین تجربه نوشتن سریال بود، کمک‌تان کرد؟

- به هر حال بی‌تاثیر نیست. به نظرم مدیوم فرق نمی‌کند که تئاتر، سینما یا تلویزیون باشد. آنچه اهمیت دارد این است که قصه درست تعریف شود. مجموعه تلویزیونی "گمشده" نخستین تجربه‌ام برای نگارش سریال بود و بعد از آن "شاید برای شما هم اتفاق بیفتد" را نوشتم. نگارش "گمشده" زمان‌بر بود و دو سال طول کشید. چندین بار فیلمنامه را بازنویسی کردم. روایت قصه در "گمشده" برایمان اهمیت زیادی داشت. فیلمنامه این مجموعه را من و آقای نعمتی نوشتم و آقای مفید تهیه‌کننده جزو کسانی است که به نحو مطلوبی به ما کمک می‌کرد، چرا که فیلمنامه برایش اهمیت زیادی دارد. آقای قویدل هم از اواسط پروژه به ما محلق شدند و در جلسات شرکت داشتند و نظرات‌اش را به ما منتقل می‌کرد، حتی اگر سر صحنه هم قرار بود موردی تغییر کند با ما تماس می‌گرفتند. در مجموع تعامل خوبی در این پروژه داشتیم.

*و صحبت آخر؟

- امیدوارم مجموعه "گمشده" مورد رضایت مخاطبان باشد.

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گفتگو: فاطمه عودباشی