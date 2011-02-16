به گزارش خبرنگار مهر، این افراد عموماً چهره‌های شناخته شده رشته‌های ریاضیات، نجوم، تاریخ، ادبیات و موسیقی از چهار قاره آمریکا، آفریقا، اروپا و آسیا هستند که خواجه ‌نصیر‌الدین طوسی آثاری در این حوزه‌ها به رشته تحریر درآورده است.

همچنین قرار است همزمان با این همایش 10 عنوان از کتاب‌های خواجه نصیر‌الدین طوسی و یا مرتبط با محورهای همایش رونمایی شود.

سیدسعید میرمحمد صادق دبیر اجرایی نخستین همایش بین‌المللی علمی و فلسفی خواجه نصیرالدین طوسی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام جزئیات برنامه‌های این همایش دوروزه گفت: این همایش ساعت 8 صبح روز چهارشنبه (4 اسفند) با سخنرانی دکتر غلامعلی حداد عادل رئیس کمیسیون فرنگی مجلس افتتاح می‌شود و عصر روز پنجشنبه (5 اسفند) با سخنرانی دکتر سید محمد حسینی وزیر ارشاد خاتمه می‌یابد.

وی افزود: در این همایش یک نشست ویژه و 11 نشست تخصی در محورهای حکمت، تاریخ، ادبیات و هنر، ریاضیات، ‌نجوم و علوم برپا خواهد شد.

به گفته دبیر اجرایی همایش خواجه نصیرالدین طوسی، از استادان ایرانی که در این همایش سخنرانی خواهند کرد می‌توان از چهره‌هایی مانند شیرین بیانی، حسین معصومی همدانی، رسول جعفریان، عبدالله انوار، هاشم رجب‌زاده، ابوالقاسم امامی، علیرضا ذکاوتی قراگوزلو، بابک خضرایی و حسن بلخاری نام برد.

یوب لمیر و اریک کریشنر (هر دو از هلند)، جان لارت برگرن، هیونهی پارک و رابرت جی موریسون (هر سه از آمریکا)، احمد جبار (فرانسه)، یوسف گرگور (الجزایر)، جمیل رجب و سالی رجب (هر دو از کانادا)، تارو میمورا، تاکانوری کوزوبا و یوئیچی ایساهایا (هر سه از ژاپن)، بشیر زاگوون (لیبی)، علی بابایف (از جمهوری آذربایجان)، عبدالمجید نصیر (اردن) و احمد اشرف‌اف (ازبکستان) هم تعدادی از مهمان خارجی این همایش هستند.

پروفسور هرمان لندولت از انگلیس و پروفسور سرگئی تورکین اندیشنمد روس از کانادا نیز به دلیل مشکلات شخصی امکان حضور در این همایش را ندارند.

میر محمدصادق در عین حال از عدم حمایت برخی نهادهای فرهنگی - که البته نام آنها را اعلام نکرد - از همایش بین‌المللی خواجه نصیر انتقاد کرد و گفت: در شرایطی که هر روز شاهد مصادره یکی از مفاخر فرهنگی کشورمان هستیم، نهادهای مسئول حمایت درخوری از این همایش بین‌المللی نکرده‌اند.