فیلم دیدن در سینمای مردمی در آخرین روز جشنواره فجر

به گزارش خبرنگار مهر، سهشنبه 26 بهمنماه آخرین روز نمایش فیلم در سینماهای مردمی جشنواره فجر است، خبرهایی که میرسد نشاندهنده استقبال مخاطبان از فیلمهای روی پرده است، بازی جشنواره هنوز برای خیلیها تمام نشده و علاقمندند در آخرین سانسها و ساعتها هم به دیدن فیلمها بنشینند.
فیلم سینمایی "اخراجیها 3" به کارگردانی مسعود دهنمکی یکی از این فیلمها است که در اکران با استقبال مواجه شده، تعداد تماشاگران فیلم به قدری بوده که سانسهای فوقالعاده برای نمایش فیلم در نظر گرفته شده است. میشود پیشبینی کرد که فروش "اخراجیها 3" بیشتر از دو فیلم قبلی دهنمکی باشد.
سینما شکوفه در میدان شهدا یکی از سینماهای جشنواره و از معدود سالنهایی است که برای مردم در مرکز شهر فرصت دیدن فیلمهای جشنواره را فراهم کرده است. مردم مقابل سینما صف تشکیل دادهاند، برنامههای عادی سینما هم ادامه دارد و مونیتوری که مقابل ورودی سالن قرار دارد قیمت بلیت و برنامه نمایش این فیلمها را اعلام میکند.
سهشنبه است و بلیت نیم بها خیلی از خانوادهها را به سینما آورده است، نمایش فیلمهای "خاله سوسکه" "راز دشت تاران" و "آتشکار" در این سالن با استقبال همراه است، بیشتر خانوادهها که کودکی هم همراه دارند برای دیدن "خاله سوسکه" بلیت خریدهاند، حال و هوای سینما جشنوارهای است، برنامههای فیلمهای جشنواره در آخرین روز هم روی مونیتور اعلام میشود تا آنهایی که بلیت دارند راحت و سریع به سالن بروند.
سینما شکوفه سه سالن دارد که یکی از آنها در اختیار جشنواره است و دو سالن دیگر برنامههای عادی را دنبال میکند، ساعت 18 فیلم سینمایی "خیابانهای آرام" به کارگردانی کمال تبریزی روی پرده میرود، جمعیت قابل توجهی برای دیدن فیلم آمدهاند، یک ربع زودتر از نمایش فیلم مردم وارد سالن میشوند.
در چشم برهمزدنی صندلیها پر میشود، چراغهای سالن چند دقیقهای روشن میماند، حتی زمانی که فیلم شروع شده است. چند نفر اعتراض میکنند، اما فایده ندارد. تیتراژ جذاب فیلم که شروع میشود، تماشاگران روی اسمهایی که برایشان جذاب است دست میزنند، تشویق کمال تبریزی نشان میدهد که او هم مثل ستارههای فیلمش محبوب است.
نمایش فیلم در نیم ساعت اول در سکوت دنبال میشود، زمزمههای کمی شنیده میشود اما فضای کلی سالن آرام است، در یک سوم پایانی بعضی شوخیها مردم را میخنداند، دست زدن برای بعضی دیالوگها چند ثانیه طول میکشد. سالن یکدست است و بیشتر آنهایی که فیلم را میبینند از آن رضایت دارند.
تیتراژ پایانی هم که پخش میشود مردم چند دقیقه روی تصاویر دست میزنند و این نشان میدهد که رضایت از فیلم بالا است، هر چند افرادی هم در سالن هستند که بهت زده دیگران را نگاه میکنند و انتظار چنین استقبالی را ندارند. در شلوغی سالن باید سینما را ترک کرد، یکی از کارکنان بلیتهای نظرخواهی را به مردم میدهد، خیلیها فرم را پر میکنند، در صف و ازدحام میایستند تا نظرشان را منتقل کنند.
در شلوغی جمعیت میتوان اظهارنظرهای مختلف را شنید، اغلب تماشاگران جوانها هستند که چند فیلم در جشنواره دیدهاند و از فیلمهای این دوره راضی هستند، یک دختر جوان نگران است که "خیابانهای آرام" به خاطر موضوع و بعضی دیالوگهایش مشکلی برای نمایش عمومی داشته باشد.
دختری چند فرم را آماده کرده تا در بخش فیلم ضعیف بیندازد، او با واکنش دوستداران فیلم مواجه میشود، آنهایی که معتقدند فیلم "خیابانهای آرام" فیلم خوبی است و انتخاب گزینه ضعیف برای آن بیانصافی است، سانس بعدی فیلم سینمایی "از پاریس تا پاریس" به کارگردانی محمدحسین لطیفی در سینما شکوفه روی پرده میرود.
شب سرد زمستانی برای علاقمندان سینما پایان جشنوارهای است که تعداد فیلمهای خوبش کم نبود، تعداد فیلمهایی که انتظارها را برآورده نکردند هم همین طور. در اختتامیه میتوان نظر این تماشاگران را در سیمرغ بلورینی که به فیلم محبوب مخاطبان جشنواره داده میشود، دید.
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