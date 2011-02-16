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۲۷ بهمن ۱۳۸۹، ۸:۵۵

اختصاصی مهر/

تصویر نامه فوری انجمن نظارت/ برگزاری انتخابات اتاق در دو تاریخ

تصویر نامه فوری انجمن نظارت/ برگزاری انتخابات اتاق در دو تاریخ

انجمن نظارت بر انتخابات اتاقهای بازرگانی در نامه‌ای فوری به اتاقهای بازرگانی سراسر کشور از برگزاری انتخابات هیئت نمایندگان اتاقهای بازرگانی در دو تاریخ 4 اسفندماه 89 و 26 اردیبهشت ماه سال آینده خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، انجمن نظارت بر انتخابات اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن سراسر کشور که روز گذشته در نامه‌ای، تاریخ برگزاری انتخابات اتاقهای بازرگانی را از 4 اسفندماه به 26 اردیبهشت ماه سال 90 موکول کرده بود، شب گذشته نامه ای فوری به روسای هیئت‌های نظارت بر اتنتخابات اقهای بازرگانی و صنایع و معادن سراسر کشور نوشت و از برگزاری انتخابات اتاق‌های بازرگانی در دو تاریخ متفاوت - 4 اسفندماه 89 و 26 اردیبهشت ماه 90 - خبر داد.

به گزارش مهر، در این نامه آمده است: براساس مصوبه 26 بهمن ماه امسال در حوزه‌هایی که تعداد داوطلبان آنها به حد نصاب(30نفر) نرسیده است، برگزاری انتخابات از 4 اسفندماه امسال به 26 اردیبهشت سال آینده موکول شده است.

در ادامه این نامه می خوانیم: انتخابات در حوزه هایی که  تعداد داوطلبان به حد نصاب رسیده است، در تاریخ 4 اسفندماه امسال برگزار می شود.

کد مطلب 1254907

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