تصویر نامه فوری انجمن نظارت/ برگزاری انتخابات اتاق در دو تاریخ

به گزارش خبرنگار مهر، انجمن نظارت بر انتخابات اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن سراسر کشور که روز گذشته در نامه‌ای، تاریخ برگزاری انتخابات اتاقهای بازرگانی را از 4 اسفندماه به 26 اردیبهشت ماه سال 90 موکول کرده بود، شب گذشته نامه ای فوری به روسای هیئت‌های نظارت بر اتنتخابات اقهای بازرگانی و صنایع و معادن سراسر کشور نوشت و از برگزاری انتخابات اتاق‌های بازرگانی در دو تاریخ متفاوت - 4 اسفندماه 89 و 26 اردیبهشت ماه 90 - خبر داد.

به گزارش مهر، در این نامه آمده است: براساس مصوبه 26 بهمن ماه امسال در حوزه‌هایی که تعداد داوطلبان آنها به حد نصاب(30نفر) نرسیده است، برگزاری انتخابات از 4 اسفندماه امسال به 26 اردیبهشت سال آینده موکول شده است.

در ادامه این نامه می خوانیم: انتخابات در حوزه هایی که تعداد داوطلبان به حد نصاب رسیده است، در تاریخ 4 اسفندماه امسال برگزار می شود.