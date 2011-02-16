نمایشگاه کالاهای صنعتی استاندارد در اهواز آغاز به کار می کند

سید خلف موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز افزود: لزوم استفاده از کالاهای استاندارد توسط عموم ونیز لزوم رعایت موارد استاندارد واستاندارد سازی واحد های صنعتی و معدنی اجتناب ناپذیر است.

وی هدف از برگزاری این نمایشگاه را ترویج و گسترش فرهنگ استاندارد در جامعه و افزایش بهره وری در واحدهای تولیدی دانست و گفت: این نمایشگاه در محل سازمان صنایع ومعدن با همکاری اداره کل استاندارد بر پا می شود و بازدید برای عموم آزاد است.



رئیس سازمان صنایع ومعادن خوزستان همچنین به بسته حمایتی "بازسازی و تکمیل" وزارت صنایع ومعادن و تاثیر آن بر استانداردسازی فرایند تولید محصول اشاره کرد و افزود: با اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها گام مهمی در جهت تولید کالا با توان رقابت جهانی برداشته شده چراکه با اجرای این طرح، معیار مصرف انرژی اصلاح خواهد شد و موجب ارتقای استاندارد محصولات صنعتی می شود.



موسوی تصریح کرد: فرایند استاندارد سازی کالاهای توسط یک یا چند سازمان عملی نخواهد شد بلکه تمام نیروها و بخشها جامعه باید در حد توان و همت خود برای عرضه کالاهای استاندارد تلاش کنند.



وی در خصوص مزایای تولید کالاهای استاندارد توسط صنعتگران گفت: یکی از مهمترین فواید تولید اینگونه کالاها تسخیر بازارهای خارجی خواهد بود. چرا که کالاهای استاندارد موجب جلب اعتماد خریداران و مصرف کنندگان خواهد شد.