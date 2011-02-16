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۲۷ بهمن ۱۳۸۹، ۹:۲۸

نمایشگاه کالاهای صنعتی استاندارد در اهواز آغاز به کار می کند

نمایشگاه کالاهای صنعتی استاندارد در اهواز آغاز به کار می کند

اهواز - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنایع ومعادن خوزستان از برپایی نمایشگاه تخصصی کالاهای استاندارد در محل سازمان صنایع ومعادن خوزستان از تاریخ 28 بهمن تا اول اسفندماه خبر داد.

سید خلف موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز افزود: لزوم استفاده از کالاهای استاندارد توسط عموم ونیز لزوم رعایت موارد استاندارد واستاندارد سازی واحد های صنعتی و معدنی اجتناب ناپذیر است.

وی هدف از برگزاری این نمایشگاه را ترویج و گسترش فرهنگ استاندارد در جامعه و افزایش بهره وری در واحدهای تولیدی دانست و گفت: این نمایشگاه در محل سازمان صنایع ومعدن با همکاری اداره کل استاندارد بر پا می شود و بازدید برای عموم آزاد است.

رئیس سازمان صنایع ومعادن خوزستان همچنین به بسته حمایتی "بازسازی و تکمیل" وزارت صنایع ومعادن و تاثیر آن بر استانداردسازی فرایند تولید محصول اشاره کرد و افزود: با اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها گام مهمی در جهت تولید کالا با توان رقابت جهانی برداشته شده چراکه با اجرای این طرح، معیار مصرف انرژی اصلاح خواهد شد و موجب ارتقای استاندارد محصولات صنعتی می شود.

موسوی تصریح کرد: فرایند استاندارد سازی کالاهای توسط یک یا چند سازمان عملی نخواهد شد بلکه تمام نیروها و بخشها جامعه باید در حد توان و همت خود برای عرضه کالاهای استاندارد تلاش کنند.

وی در خصوص مزایای تولید کالاهای استاندارد توسط صنعتگران گفت: یکی از مهمترین فواید تولید اینگونه کالاها تسخیر بازارهای خارجی خواهد بود. چرا که کالاهای استاندارد موجب جلب اعتماد خریداران و مصرف کنندگان خواهد شد.
کد مطلب 1254908

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