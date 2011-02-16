به گزارش خبرنگار مهر، بخشی از نمایشگاه کتاب تهران در سال جاری (اردیبهشت 1389) به دلیل ادامه ساخت و ساز در رواق‌های شرقی و غربی مصلی، زیر چادر یا همان سازه‌های موقت برگزار شد.

در این بخش ناشران کتاب‌های کودک و نوجوان قرار داده شده بودند و در چندین مرتبه به دلیل وزش طوفان‌های شدید مشکلاتی برای آنها و نیز بازدیدکنندگان که عموماً کم سن و سال هم بودند، به وجود آمد.

این در حالی بود که پیش از آغاز نمایشگاه سیدمحمد حسینی وزیر ارشاد از مسئولان مصلی خواسته بود که دست کم برای 10 روز (بازه زمانی نمایشگاه 89) این ساخت و سازها را متوقف کنند اما این درخواست نه تنها پاسخی دریافت نکرد بلکه عملیات عمرانی در این بخش از مصلی سرعت گرفت.

به این ترتیب و بنا به گفته‌های مسئولان نمایشگاه کتاب تهران 30 تا 40 درصد فضای این نمایشگاه از دست رفت و در آن دوره با احتساب فضاهای مسقف در مجموع 100 هزار مترمربع به عنوان فضای نمایشگاهی مورد استفاده قرار گرفت.

نمایشگاه کتاب تهران در سال جاری به رغم مشکلاتی اینچنینی برگزار شد اما مسئولان نمایشگاه وعده دادند تا دوره بعد یعنی نمایشگاه سال 90 با آماده شدن رواق‌های شرقی و غربی، نه تنها از احتمال وقوع برخی سوانح برای بازدیدکنندگان جلوگیری کنند بلکه با این کار فضای وسیع‌تری در اختیار نمایشگاه قرار گیرد.

با این حال اصغر نادری مدیرعامل مصلای بزرگ امام خمینی(ره) تهران در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر، این احتمال را منتفی دانست و گفت: ساخت و ساز در رواق‌های شرقی و غربی ادامه دارد و امکان در اختیار گذاشتن آنها برای نمایشگاه کتاب سال 1390 وجود ندارد.

وی افزود: فضای نمایشگاه سال آینده عیناً همانند نمایشگاه سال جاری خواهد بود و در مجموع بیش از 150 هزار مترمربع از فضای مصلی در اختیار نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در سال 1390 خواهد بود.

مشروح گفتگوی مهر با مدیرعامل مصلای تهران متعاقباً منتشر خواهد شد.