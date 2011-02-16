به گزارش خبرنگار مهر، دیدار نهایی تورنمنت شش جانبه فوتسال خبرگزاری‌های ایران - گرامیداشت دهه مبارک فجر- ‌سه‌شنبه شب در سالن مجموعه ورزشی ساعی برگزار شد که طی آن تیم‌ فوتسال ایثارگران بانک ملت با برتری 7 بر 3 برابر خبرگزاری فارس عنوان قهرمانی این مسابقات را کسب کرد.

رضا مقدسی مدیرعامل خبرگزاری مهر جام قهرمانی را به اسد عابدینی سرمربی تیم فوتبال ایثارگران ملت اهدا کرد

در این شب که رقابت‌ها به مناسبت گرامیداشت یاد و خاطره خبرنگاران فقید مهدی اسدالهی و بیژن رویین پور از کیهان ورزشی و شهدای رسانه برگزار شد، محمدرضا سمائی(5 گل)، وحید فدرسکی و محمد مهدی آقایاری(هر کدام یک گل) گل‌های ایثارگران بانک ملت را به ثمر رساندند و سجاد زکی‌زاده(2 گل) و حمیدرضا شال باف(یک گل) گل‌های تیم خبرگزاری فارس را به ثمر رساندند.

در پایان این رقابت‌های که به میزبانی خبرگزاری مهر برگزار شد، تیم خبرگزاری برنا به عنوان سومی دست یافت و خبرگزاری ایلنا هم جام اخلاق را بدست آورد. محمدرضا سمائی بازیکن تیم ایثارگران بانک ملت هم با 13 گل عنوان آقای گل جام را به خود اختصاص داد.

اعضای تیم های فوتبال خبرگزاری فارس و بانک ملت به همراه مدیران و مسئولان خبرگزاری های ایران

همچنین مراسم اهدای جوایز تیم‌ها و نفرات برتر این جام هم شب گذشته با حضور پرویز کرمی مدیرعامل خبرگزاری برنا، رضا مقدسی مدیرعامل خبرگزاری مهر و احمد سلیم آبادی رئیس تربیت بدنی بانک ملت برگزار شد.

گروه ورزشی خبرگزاری مهر به عنوان میزبان نخستین دوره جام خبرگزاری های ایران وظیفه خود می داند از تمامی همکاران در خبرگزاری های ایسنا ، ایلنا ، فارس و برنا به خاطر حضور در این دوره از رقابتها و همچنین مدیران ، کارکنان و بازیکنان تیم ایثارگران ملت که به عنوان مهمان ویژه در این مسابقات شرکت کرده بودند صمیمانه تشکر کند.