حسین خوشایند در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند، اظهار داشت: 32 شرکت تعاونی زنان با 422 عضو در سطح استان فعالیت می کنند.
وی با بیان اینکه تعاونی های بانوان 219 فرصت شغلی ایجاد کرده است، افزود: این تعاونی ها با سرمایه اولیه 452 میلیون ریال ایجاد شده است.
مدیرکل تعاون خراسان جنوبی با اشاره به تسهیلات پرداخت شده به طرحهای تعاونی در یک سال گذشته افزود: 30 طرح با سرمایه گذاری کل 15 هزار و 70 میلیون ریال، تسهیلات اولیه به مبلغ 47 هزار و 769 میلیون ریال و اشتغالزایی281 نفر از محل بنگاههای زودبازده و بانک توسعه تعاون برای اخذ تسهیلات معرفی و به آنان تسهیلات پرداخت شده است.
خوشایند اظهار داشت: 19 شرکت تعاونی نیز برای دریافت تسهیلات سرمایه در گردش به مبلغ 21 هزار میلیون ریال به بانکهای صادرات و ملی و سپه معرفی شدهاند.
شکل گیری 29 شرکت تعاونی در استان در راستای تفاهمنامه با ادارات
مدیرکل تعاون خراسان جنوبی بیان داشت: این اداره در راستای ترویج فرهنگ تعاون بین گروههای هدف و مدیران سازمانهای مختلف و استفاده از ظرفیتهای متقابل دستگاهها در راستای حل معضل اشتغال از طریق تعاون، 22 مورد تفاهمنامه کشوری تنظیم کرده است.
خوشایند افزود: نتیجه تفاهمنامه های منعقد شده در استان منجر به تشکیل تعداد 29 شرکت تعاونی با اشتغال زایی 150 نفر بوده است.
وی از توزیع کتابهای تخصصی و ماهنامه های تعاون به شهرستانهای تابعه، اتحادیهها و برخی دانشگاهها خبر داد و ادامه داد: تعداد مراجعان به کتابخانه این اداره حدود یکهزار و 155 نفر بوده است و تعداد یکهزار و 489 عنوان کتاب به صورت حضوری و امانی برای مطالعه دریافت و استفاده شده است.
مدیرکل تعاون خراسان جنوبی با اشاره به برگزاری 15 جلسه اتاق فکر افزود: این اداره از پایاننامه های کارشناسی ارشد که موضوع مرتبط با تعاون داشته باشند به صورت انفرادی تا سقف 12 میلیون ریال و دکتری تا سقف 30 میلیون ریال حمایتهای مالی می کند.
خوشایند گفت: در حال حاضر پنج عنوان پایاننامه دانشجویی کارشناسی ارشد در اتاق فکر این استان مورد بررسی و تصویب قرار گرفته است که در مرحله تنظیم قرارداد بوده و یا قرارداد با مجریان منعقد شده است.
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