5000 موقوفه در خراسان جنوبی وجود دارد

حجت الاسلام حمزه جمالی در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند، با بیان اینکه فرهنگ وقف نیازمند احیای مجدد است، اظهار داشت: تعداد موقوفات نشان دهنده تاریخچه درخشان وقف در استان است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر پنج هزار و 147 موقوفه در این استان وجود دارد، افزود: از این تعداد بیش از 14 هزار رقبه منشعب می شود.

حجت ‌الاسلام جمالی با اشاره به اینکه در حال حاضر 16 هزار و 500 هکتار از اراضی کشاورزی استان در اختیار اوقاف است، عنوان کرد: این سرمایه موجودباید استفاده بهینه شود.

وی بیان داشت: در این راستا اصلاح روشهای آبیاری، آبیاری قطره ای و استفاده از فارغ التحصیلان کشاورزی با در اختیار قرار دادن زمین و آب در جهت آبادانی استان اقدام کرده ایم.

وی در خصوص مسکن موقوفی در استان، تصریح کرد: هم اکنون دو هزار واحد مسکونی وقفی در استان وجود دارد که مورد استفاده قرار می گیرد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی در آمد موقوفات استان طی 9 ماهه سال جاری را هشت میلیارد و 356 میلیون ریال عنوان کرد.

حجت الاسلام جمالی تعداد اماکن متبرکه استان را 146 مورد عنوان کرد و بیان داشت: از این تعداد در حال حاضر 64 مکان تحت پوشش اداره کل اوقاف و امور خیریه است و با توجه به استقبال مردم از این مکان باید کلیه این مکانها تحت پوشش قرار گیرد.

وی تعداد مساجد وقفی در سطح استان را یک هزار و 485 مسجد برشمرد و افزود: در این راستا با همکاری بسیج برای مساجد و بقاع متبرکه شناسنامه تدوین شود.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی گفت: در حال حاضر اوقاف و امور خیریه بالغ بر 12 میلیارد تومان از ادارت و اشخاص خصوصی طلب دارد.

وی به کمبود نیروی انسانی در این نهاد اشاره کرد و ادامه داد: هم اکنون 44 پست سازمانی در این اداره کل است که بیش از 50 درصد آن بلاتصدی است.

این مسئول از نبود اداره و نمایندگی اوقاف در شهرستان درمیان خبر داد و گفت: هم اکنون شهرستانهای سربیشه و سرایان نیر فاقد اداره بوده و نمایندگی از مرکز استان اداره می شوند.