گفتمانهای دینی مجازی در کردستان راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، حجت ‌الاسلام مسعود صفی ‌یاری شامگاه سه شنبه در نشست هم‌ اندیشی اساتید گفتمان ‌های دینی شهرستان سنندج، به اهمیت برگزاری گفتمان‌ های دینی به عنوان یکی از مصوبات سفر مقام معظم رهبری به کردستان اشاره کرد و اظهار داشت: گفتمان دینی به جوان فرصت می‌ دهد بدون دلهره سؤالان و شبهات خود را مطرح کند .

وی با اشاره به اینکه خوشبختانه سطح گفتمان‌های دینی در استان کردستان روز به روز در حال ارتقاء است، افزود: گرچه هنوز به نقاط مطلوب در زمینه گفتمان ‌ها دست نیافته‌ ایم اما تلاشهای بسیار چشمگیری در این زمینه صورت گرفته و برنامه های نیز برای تدوین در نظر گرفته شده است.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان کردستان خاطر نشان کرد: اثربخشی بالای گفتمانهای دینی در ارزیابی ‌های صورت گرفته نیز نشان می‌دهد که گفتمان‌ها تاثیرات مطلوبی در بین جوانان برجای گذاشته است .

حجت الاسلام صفی یاری با اشاره به اینکه میزان توانایی اساتید در پیشبرد مطلوب گفتمان‌های دینی بسیار تاثیرگذار است، بیان داشت: هدف از برگزاری این نشست‌ تبادل تجربه و استفاده از نظرات و پیشنهادات اساتید برای پیشبرد بهتر گفتمان‌های دینی است .

وی در ادامه سخنان خود همکاری آموزش و پرورش کردستان در راستای اجرای این گفتمان‌ها را ستود و یادآور شد: آموزش و پرورش با اداره کل تبلیغات اسلامی استان برای برگزاری گفتمان‌ های دینی جوانان و والدین در مدارس همکاری بسیار مطلوبی داشته است .

وی اضافه کرد: سعی می‌ شود در سال آینده گفتمان‌ های مجازی نیز راه‌ اندازی شود تا بتواند تاثیرگذاری بیشتری در میان جوانان داشته باشد .

در ادامه این جلسه که با حضور جمعی از اساتید گفتمانهای دینی شهرستان سنندج، برگزار شد افراد حاضر به بیان دیدگاه ها و نقطه نظرات خود در حوزه های مختلف پرداختند.