فرزانه فرحزاد مترجم و استاد دانشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: نشر قطره پروژهای درباره موضوع مطالعات ترجمه دارد که مدیریت آن به عهده من گذاشته شده است که در حال حاضر تعدادی از کتابهای پروژه در حال آماده سازی و ویرایش هستند.
وی افزود: با اجرایی شدن این پروژه توسط نشر قطره، تا 4 سال آینده کتابهای این طرح با محوریت ترجمه به بازار عرضه خواهد شد. طبق برنامهها تا ابتدای سال آینده حدود 2 یا 3 عنوان از کتابهای این مجموعه منتشر خواهد شد. برخی از کتابهای این مجموعه ترجمه مجموعه مقالات تخصصی هستند و برخی دیگر توسط استادان و صاحبنظران عرصه ترجمه، تالیف میشوند.
فرحزاد گفت: ارتباط ترجمه با ادبیات تطبیقی، نقد ترجمه، نظریههای مربوط به ترجمه شفاهی، آموزش ترجمه که یکی از شاخههای مهم مبحث ترجمه است و... از موضوعاتی هستند که در مجموعه مطالعات ترجمه نشر قطره منتشر خواهد شد. در حال حاضر آثار چندتن از نویسندگان و مترجمان دخیل در پروژه تحویل انتشارات داده شده و در حال ویرایش نهایی هستند.
این مترجم ادامه داد: تا 4 سال آینده حدود 30 عنوان از کتابهای این مجموعه منتشر خواهد شد که البته نمیتوان رقم دقیقی از کتابها را بیان کرد. چون پس از آغاز کار ، بعضی حوزهها با یکدیگر همپوشانی کرده و موجب ایجاد تغییر و تحولاتی میشوند. من نیز علاوه بر مدیریت پروژه با کتاب "واژهنامه تخصصی مطالعات ترجمه" در این طرح مشارکت دارم.
وی درباره کتاب "واژهنامه تخصصی مطالعات ترجمه" گفت: این کتاب با همکاری یکی از دانشجویانم نوشته شده و نگارش آن مدتی است به پایان رسیده است. کتاب در حال حاضر مرحله ویرایش نهایی را طی میکند و احتمالا جزو عناوینی باشد که ابتدای سال آینده منتشر میشود.
از فرزانه فرحزاد پیش از این کتابهای "نخستین درسهای ترجمه"، "ترجمه متون ساده" و "ترجمه متون پیشرفته" و ترجمه "فرهنگ توصیفی اصطلاحات مطالعات ترجمه" منتشر شده است.
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