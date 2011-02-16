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۲۷ بهمن ۱۳۸۹، ۸:۵۲

لیگ قهرمانان اروپا/

شالکه در زمین والنسیا مساوی کرد/ نیمکت نشینی کریمی

شالکه در زمین والنسیا مساوی کرد/ نیمکت نشینی کریمی

تیم فوتبال شالکه دیدار رفت از مرحله حذفی رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا مقابل والنسیا را با تساوی به پایان رساند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال شالکه شب گذشته در زمین والنسیا به تساوی یک بر یک رسید. نماینده اسپانیا ابتدا در دقیقه 17 توسط "روبرت سولدادو" به گل رسید اما "رائول گونزالس" در دقیقه 64 بازی را به تساوی کشاند. این هفتاد و یکمین گل رائول در رقابت‌های اروپایی بود.

علی کریمی، بازیکن ایرانی تیم فوتبال شالکه در این دیدار با شماره 16 روی نیمکت حضور داشت و فرصت حضور در زمین را پیدا نکرد. "لوکاس اشمیت"، هافبک تیم فوتبال شالکه در دقیقه 90 دیدار مقابل والنسیا با دریافت کارت قرمز از زمین مسابقه اخراج شد.

فلیکس ماگات، سرمربی شالکه در گفتگو با کیکر اظهار داشت: تساوی سزاوارانه‌ای کسب کردیم. من از عملکرد تیمم در این بازی رضایت دارم. تیم ما در نیمه دوم، بازی را کنترل کرد و اگر می بردیم بهتر بود اما مساوی هم خوب است.

دیدار برگشت این دو تیم در تاریخ 9 مارس (18 اسفند) در "ولتینس آرنا" برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1254921

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