نحوه مهمان شدن دانشجویان در دانشگاههای دیگر/ مهلت ارائه درخواست

مجتبی بذرافشان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: دانشجویانی که در ترم جاری تصمیم ارائه درخواست برای میهمانی در دانشگاه دیگر را دارند باید در اردیبهشت ماه درخواستهای الکترونیکیشان را اعلام کنند. اردیبهشت ماه تنها زمانی در نیمسال دوم تحصیلی است که دانشجویان میتوانند درخواست خود برای مهمانی در دانشگاه دیگر را ارائه دهند.
وی اضافه کرد: دانشجویان در سالهای گذشته درخواستهای خود برای مهمانی را در تابستان ارائه میکردند اما آئین نامه جدید مقرر کرده که برای مهمانی در نیمسال اول تحصیلی باید درخواستها در اردیبهشت ماه ارائه شود و دانشگاه تا خرداد ماه این درخواستها را بررسی کند.
مدیرکل امور دانشجویان داخل وزارت علوم ادامه داد: به این ترتیب در نیمه تابستان 90 تکلیف دانشجویان متقاضی مهمانی در نیمسال اول 91 - 90 مشخص میشود، از این جهت که آیا با درخواستشان برای مهمانی در دانشگاه دیگر موافقت شده یا خیر.
بذرافشان درباره نشانی پایگاه الکترونیکی مربوط به ثبت درخواستهای میهمانی به مهر گفت: نشانی سامانه الکترونیکی که دانشجویان متقاضی مهمانی از طریق آن میتوانند درخواستهایشان را ثبت کنند قبل از اردیبهشت ماه 90 اعلام میشود.
وی افزود: هدف از الکترونیکی شدن ثبت درخواستهای دانشجویان برای میهمانی این است که دانشجویان و خانوادههایشان بیخود از این دانشگاه به آن دانشگاه نروند. از اردیبهشت ماه درخواست دانشجویان برای مهمانی از دانشگاه مبدأ به صورت الکترونیکی به دانشگاه مقصد ارسال میشود و دیگر لازم نیست دانشجو یا خانوادهاش فاصله بین شهرها را بیخود طی کنند.
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