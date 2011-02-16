رحمان سیفی‌آزاد، مدیر گروه نمایش و فیلم شبکه چهار درباره تولیدات این گروه برای ایام نوروز به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر در گروه 10 تله فیلم تولید می‌کنیم تا بتوانیم پنج فیلم تلویزیونی در ایام نوروز برای پخش از شبکه چهار آماده کنیم. تولید این تله فیلم‌ها تا قبل از نوروز به پایان می‌رسد و بعد برای ایام نوروز انتخاب می‌شوند.

مدیر گروه نمایش و فیلم شبکه چهار ادامه داد: پخش فیلم‌های نوروزی هم از 27 اسفندماه شروع می‌شود و تا 13 فروردین‌ماه ادامه دارد.

وی افزود: فیلم "سلام ناشر محترم" به کارگردانی مسعود جدی، تهیه‌کنندگی ناهید دل‌آگاه و بازی مهدی هاشمی و آزیتا حاجیان، فیلم "غبار زمان" به کارگردانی خسرو معصومی و تهیه‌کنندگی حسین مروی و فریدون جیرانی، فیلم "روز پنجم" به کارگردانی فریدون فرهودی و تهیه‌کنندگی اسماعیل عفیفه، فیلم "سربازان اعدام" به کارگردانی پرویز شیخ‌طادی و تهیه‌کنندگی سیدعلیرضا خاتمی و فریدون جیرانی برای نوروز تهیه می‌شوند.

سیفی‌آزاد با اشاره به تولید دیگر تله فیلم‌ها گفت: فیلم‌های "از آغاز تا آغاز" به کارگردانی مهدی گلستانه و تهیه‌کنندگی داریوش ربیعی، فیلم "اشک انار" به کارگردانی فیاض موسوی و تهیه‌کنندگی حسین مروی، فیلم "انتهای بزرگراه" به کارگردانی فرزاد موتمن و تهیه‌کنندگی مهدی گلی‌زاده، فیلم "مرخصی کوتاه" به تهیه‌کنندگی و کارگردانی ابوالفضل جلیلی و "همه افتادگان" به کارگردانی بهرام عظیمی و تهیه‌کنندگی علی پورکیانی و مرتضی آقاهرندی تولید می‌شوند تا نوروز روی آنتن بروند، البته تله فیلم‌های دیگری هم در این شبکه تهیه می‌شود.