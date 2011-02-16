دو تیم برای دوم شدن مبارزه می کنند/ خیال آسوده قهرمان

به گزارش خبرنگار مهر، هفته های هفتم و هشتم از دور برگشت رقابتهای لیگ برترتکواندو نوجوانان فردا پنجشنبه در خانه تکواندو برگزار می شود. در این رقابتها تیم سایپا با اختلاف 11 امتیاز نسبت به تیم دوم جدول قهرمانی خود را مسجل کرده و دو تیم جوانه و فرهنگ کرج برای دوم شدن به مصاف هم خواهند رفت.

دو تیمی که مکان های دوم و سوم جدول را در اختیار دارند سخت تلاش می کنند تا در مصافی رودرو سه امتیاز را از آن خود کرده به کسب عنوان نایب قهرمانی امیداور باشند. تساوی دو تیم این فرصت را به بهبد کرج و یا مناطق نفت خیز جنوب و حتی رنگسازی ایران می دهد تا جای این دو تیم را جدول بگیرند.

البته دیدار دو تیم مناطق نفت خیز جنوب و رنگسازی نیز از حساسیت های خاصی را تغییر در ترکیب مدعیان برخوردار است. در جدول رده بندی پس از تیم سایپا که با 38 امتیاز قهرمانی خود را مسجل کرده، ‌مجتمع جوانه با 27 امتیاز دوم است و مکتب فرهنگ کرج با 26 امتیاز در جای سوم قرار دارد.

برنامه کامل رقابتهای هفته هفتم:

* مناطق نفت خیز جنوب - رنگسازی ایران

* مجتمع درمانی بهبد کرج - هیئت قزوین

* مجتمع جوانه - مکتب فرهنگ کرج

* گاز فجر جم - نکا سفال مازندران

برنامه کامل رقابتهای هفته هشتم: