به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمدرضا رادان صبح سه شنبه در حاشیه همایش روسای پلیس آگاهی در پاسخ به خبرنگار مهر پیرامون ارزیابی اش از عملکرد پلیس آگاهی در سال جاری گفت: در همایش روسای پلیس آگاهی که به مدت سه روز برگزار میشود، اقدامات این پلیس در طول سال در زمینه مقابله و کشف جرایم و همچنین برنامههای سال آینده بررسی و جمع بندی میشود.
وی گفت: در حال حاضر پلیس آگاهی در بکارگیری نیروهای متخصص و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری یکی از بهترین نیروهای پلیس است که توانسته به توفیقات ارزندهای دست یابد.
وی افزود: در طول سال جاری پلیس آگاهی توانسته شاخص کشف وقوع را نسبت به مدت مشابه سال قبل 37 درصد افزایش دهد.
وی تصریح کرد: اجرای نهضت علمی کشف جرم و مقابله با دانه درشتها در جرایم خشن و اقتصادی از مهمترین برنامههای پلیس آگاهی در طول سال آینده است.
نظر شما