شورای امنیت خواستار آتش بس فوری در مرز تایلند و کامبوج شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری پنوم پن، در این نشست وزیر امورخارجه کامبوج از شورای امنیت خواست ماموران ویژه خود را به این منطقه مرزی اعزام کند تا از نزدیک شاهد حملات و تعرض نیروهای تایلندی به خاک کامبوج باشد.



در پاسخ این درخواست اعضای شورای امنیت با تاکید بر محدود بودن نقش این سازمان در حل اختلافات دو کشور اعلام کردند تنها کمک شورای امنیت می تواند تشویق و حمایت از انجام این مذاکرات دو جانبه برای ایجاد سریع آتش بس و برقراری آرامش در منطقه مرزی باشد.

هور نامهونگ در ادامه تایلند را به استفاده از بمب ها و سلاح های خوشه ای و غیر مرسوم متهم کرد و گفت کامبوج در طی این درگیری ها 6 کشته و 71 زخمی داشته که 2 کشته و 8 زخمی آن بوسیله سلاح های خوشه ای تایلند بوده است.

در این نشست که پشت درهای بسته انجام شد "لین پاسکو" معاون سیاسی دبیر کل سازمان ملل و مارتی ناتالگاوا وزیر خارجه اندونزی گزارشی مبنی بر وضعیت و شرایط مرزی دو کشور برای اعضای شورای امنیت قرائت کردند.

در پایان شورای امنیت طی بیانیه ای از مقامت دو کشور خواست سریعا دستور آتش بس را صادر کند و و با برقراری صلح موقت در فضایی آرام به بررسی اختلافات و راهکارهای حل این مشکلات بپردازد.



اعضای آسه آن نیز قرار است سه شنبه آینده در نشستی به بررسی مواضع دو کشور پرداخته و فضای بهتری برای انجام این مذاکرات ایجاد کنند.

حملات توپخانه ای نیروهای تایلند و کامبوج طی ماه جاری در منطقه مرزی دو کشور در نزدیکی معبد "پریا ویهر" تا به امروز باعث زخمی و مجروح شدن34 تایلندی و55 کامبوجی شده است.

بر اساس حکم دادگاه جهانی در سال 2008 معبد پریا ویهر را جزء میراث جهانی سازمان ملل و متعلق به کامبوج دانست که همین امر تنش بین تایلند و کامبوج را افزود و در ماه اخیر به حملات نظامی از دو طرف کشیده شد.