احمد صادقی در گفتگو با مهر درباره چگونگی پرداخت وام ودیعه مسکن به متقاضیان گفت: پرداخت وام ودیعه مسکن به بانک عامل و شعب آن دراستانها ابلاغ شده است و تاپایان بهمن ماه مردم می توانند با مراجعه به بانک، این تسهیلات را دریافت کنند.

وی با بیان اینکه مابه التفاوت این وام از 4 تا 12 درصد از سوی دولت پرداخت می شود، افزود: اگر متقاضیان مدارک خود را کامل کرده باشند تا پایان سال می توانند از تسهیلات وام ودیعه مسکن بهره مند شوند و عقد اجاره کنند.

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری با بیان اینکه برای سال آینده سقف وام در بافتهای فرسوده افزایش نمی یابد، گفت: با توجه به برنامه ریزیهای انجام گرفته تعداد وام از 60 هزار و 500 واحد به حدود حداقل 150 هزار واحد افزایش می یابد که رشد بیش از 2.5 برابری را نشان می دهد.

صادقی با اشاره به تسهیلات بافت فرسوده در سال آینده، اظهار داشت: 3 هزار میلیارد تومان تسهیلات بافت فرسوده برای سال آینده پیش بینی شده است که سقف این وام ها 20 تا 25 میلیون تومان است.

تسهیلات اسکان موقت به پلاکهای تجمیع شده حداقل 150 متر مربع، اختصاص می یابد و بازپرداخت این تسهیلات دو ساله خواهد بود.