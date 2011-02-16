تظاهرات برای حمایت از مردم مصر یا اغتشاش برای خرسندی اسرائیل

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از موضع گیری مقامات ارشد ایران پیرامون تحولات مصر ، سخنگوی کاخ سفید در واکنشی اظهار می دارد که وقتی مقامات ایران درباره تظاهرات در مصر چنین اظهاراتی دارند باید دید این حکومت با مخالفان خود چگونه برخورد می کند!

یک روز بعد از این گرا و چراغ سبز سخنگوی کاخ سفید دو نفر از بازیچه های فتنه که حالا به مدد خوش خدمتی در حادثه 25 بهمن به درجه "بازیگری" ارتقا پیدا کرده اند درخواستی برای راهپیمایی در حمایت از مردم مصر صادر میکنند.

نکته عجیب این است که این درخواست راهپیمایی سه روز بعد از راهپیمایی مرسوم و سالانه 22بهمن درخواست شده و نکته سئوال بر انگیز نیز همین بود که چرا اگر هدف راهپیمایی در حمایت از مردم مصر است این حمایت همچون مردم ایران در راهپیمایی 22بهمن اعلام نشد؟

نکته عجیب تر این است که در روز 22 بهمن حکومت دیکتاتوری مبارک در مصر سقوط کرد و اگر بنا بر حمایت از مردم مصر بود چرا تغییری در این درخواست صورت نگرفت؟!

مگر جز این است که طبق اعلام طراحان این سناریو قصد راهپیمایی 25بهمن حمایت از مردم مصر در مقابل رژیم مبارک بوده راس این رژیم که چند روز قبل از قرار 25 بهمن برکنار شد!

اما اگر از زاویه دیگر به این موضوع نگریسته شود مشخص است که هدف اصلی سناریوی حمایت از مردم مصر اعلام وجود مجدد فتنه گران در کشور بود چراکه در راهپیمایی این روز هیچ شعاری در حمایت از مردم مصر سر داده نشد .

ذوق زدگی ضدانقلاب

با اعلام درخواست بازیچه های سابق فتنه برای راهپیمایی در روز 25 بهمن رسانه های ضد انقلاب ذوق زده شده و و با حرارت خاصی اخبار مرتبط با این موضوع را دنبال کردند.

نسخه ای که کاخ سفید پیچید

از سوی دیگر دولت امریکا که تاکنون بی محابا در امور داخلی ایران دخالت کرده و همواره سعی بر سوء استفاده از تحولات ایران را داشته است با دستپاچگی نسبت به درخواست راهپیمایی 25 بهمن واکنش نشان داد و خواستار موافقت با آن شد.

از این گذشته کاخ سفید برای حمایت از راهپیمایی غیر قانونی 25 بهمن در توئیتر صفحه اختصاصی باز کرد و خواستار تاخیر در به روز رسانی این سایت و عدم اختلال در فعالیت آن تا روز چهارشنبه شد.

از این گذشته صفحه جداگانه ای نیز در فیسبوک راه اندازی شد تا شاید امریکا بتواند راحت تر پیاده نظامش را در تهران ارنج کند.

رسانه های بیگانه به نقل از مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا با اشاره به تلاش سران فتنه برای راه اندازی راهپیمایی در 25 بهمن به بهانه حمایت از مردم مصر و تونس و مخالفت وزارت کشور با صدور مجوز در این خصوص نوشتند: حکومت ایران چیزی را برای مردم غیرقانونی می داند که ادعا می کرد برای مردم مصر شرافتنمدانه است.

تام دانیلون، مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری ایالات متحده روز شنبه با صدور بیانیه ای از حکومت ایران خواست به مردم این کشور اجازه دهد همانند معترضان مصری از حق جهانی برگزاری اجتماعات مسالمت آمیز، تظاهرات و ارتباطات برخوردار شوند.

از سوی دیگر رابرت گیبز، سخنگوی کاخ سفید که در واکنش به رخدادهای سیاسی اخیر ایران صحبت می کرد، گفت حکومت این کشور باید به مردم اجازه دهد تظاهرات مسالمت آمیز برگزار کنند. گیبز با اشاره به تحولات اخیر در ایران گفت حکومت این کشور از اراده مردم در هراس است!

جو بایدن، معاون رئیس جمهوری آمریکا هم در سخنانی از حکومت ایران خواست به برای راهپیمایی مجوز بدهد و زندانیان سیاسی را آزاد کند.

تامی ویتور سخنگوی شورای امنیت ملی ایالات متحده نیز گفته است که موج اخیر بازداشت ها و تلاش دولت ایران برای مسدود کردن مجاری بین المللی اطلاع رسانی نشانه دورویی رهبران ایران است.

گفتنی است این اظهارات از سوی مقامات امریکایی در حالی صورت می پذیرد که مهدی کروبی نیز پیش از این در اظهار نظری گفته بود عدم صدور مجوز از سوی نظام در خصوص راهپیمایی 25 بهمن نشانگر فریبکاری در حمایت از مردم مصر و تونس است!

تنفس مصنوعی به بقایای جند الشیطان

البته غیر از رسانه های ضد انقلاب و دولت های معاند با نظام ایران گروهک های تروریستی که آشکارا دست به جنایت و قتل و کشتار می زنند نیز نسبت به راهپیمایی 25 بهمن ابراز احساسات کرده و از آن حمایت کردند تا نشان دهند تا چه اندازه سطح آرمان های آنان با این راهپیمایی هماهنگ است.

گروهک تروریستی ریگی با پخش ویدئویی، ضمن اعلام حمایت از فراخوان اغتشاش در روز 25بهمن اعلام کرد: ما کسانی را داریم که آماده‌اند به سینه‌هایشان بمب ببندند و این جنایتکاران را به سزای اعمال ننگین و منفورشان برسانند.

عملکرد رسانه های بی طرف غربی و طنین صدای ملت ایران!

شبکه خبری بی.بی.سی فارسی وابسته به وزارت خارجه دولت بریتانیا نیز که تنها چند ماه قبل از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 ایران با هدف اطلاع رسانی آزاد(!) در خصوص مسائل ایران راه اندازی شده بود برخلاف برنامه هر روز خود که از ساعت 17 برنامه خود را آغاز می کند از ساعت 15 روز دوشنبه 25 بهمن به پخش تصاویری از حضور نیروهای انتظامی در سطح شهر تهران پرداخته و با به نمایش گذاشتن تصاویر آرشیوی اغتشاشات سال گذشته سعی کرد تا آتشی را که از 23 خرداد سال گذشته برافروخته بودند، شعله ورتر کند.

اما نکته جالب در برنامه های این روز شبکه بی.بی.سی فارسی جدای از پخش تصاویر آرشیوی ارتباط صوتی یکی از ایرانیان معترض با این شبکه بود. وقتی که مجری این شبکه در گفتگو با جوانی ایرانی که مدعی بود "شاهد عینی" تظاهرات میلیونی ملت علیه حکوت ایران است از او خواست تا درخصوص اتفاقات این روز گزارش دهد، جوان تماس گیرنده گفت: من سکوت می کنم تا صدای جمعیت و شعارهایشان را خود شما بشنوید. اینجا بود که مجری همیشه خندان این شبکه با حیرت صدای شعارهای جمعیتی که یکصدا می گفتند: "بی.بی.سی حیا کن مملکتو رها کن" و "مرگ بر انگلیس" را شنید و با دستپاچگی ارتباط را قطع کرد.

له له منافقین برای ابراز وجود

البته منافقین نیز که همواره این نوع تحرکات را فرصتی برای اعلام وجود محدود می دانند و در اغتشاشات قبلی نیش خود را به ملت زده اند در خصوص 25 بهمن هم بیکار ننشسته و ضمن حمایت معنوی از طراحان و فرمانبرداران این قضیه در پس پرده نیز عوامل خود را سازماندهی کردند که نتیجه آن شهادت یک بسیجی و مجروح شدن تعدادی از نیروهای امنیتی در روز 25 بهمن بود.

سلطنت طلبان هم بدشان نیامد!

رسانه ها و چهره های وابسته به رژیم سرنگون شده پهلوی که روابط برادرانه ای با رژیم سادات پدر معنوی حسنی مبارک دیکتاتور تازه مخلوع این کشور داشت هم از راهپیمایی به اصطلاح علیه مبارک اعلام حمایت کردند و رضا ربع پهلوی و مقام‌های ارشد کاخ سفید با حامیان مبارک که قرار بود برای خارج کردن او از انزوا به خیابان بیایند، اعلام حمایت و پیوستگی کردند.

رضا ربع پهلوی فرزند شاه مخلوع ایران با انتشار بیانیه‌ای از فراخوان سران داخلی فتنه برای اغتشاش در روز دوشنبه حمایت کرد و گفت: امیدوارم که رژیم در مخالفت با راهپیمایی مسالمت آمیز شما برای شرکت در شادکامی مردم آزاده و آزاد شده‌ی مصر اصرار نورزد.

حمایت یکپارچه منافقین، گروهک ریگی، سلطنت‌طلبان و مقام‌های کاخ سفید از درخواست عوامل داخلی فتنه در حالی است که آخرین حضور خیابانی جدی این جریان در سطح خیابان در روز عاشورای 88 بود که عوامل میدانی و حرمت‌شکن آن روز نیز عمدتاً از منافقین و بهایی‌ها بودند.

در هر صورت طراحی راهپیمایی 25 بهمن اقدامی ابلهانه بود که تنها دستاورد آن وارد شدن خدشه به جایگاه ایران در منطقه آن هم در شرایط حساس کنونی بود که بسیاری از ملت ها انقلاب مصر و تونس را نشئات گرفته از انقلاب ایران میدانند.

