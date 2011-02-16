تحصیل 40 درصد دانش آموزان متوسطه در رشته تجربی

عبدالامیر عرفی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: همچنین 33.4 درصد دانش آموزان در سال تحصیلی جاری در رشته ادبیات و علوم انسانی تحصیل می کنند که پس از علوم تجربی بیشترین آمار دانش آموزان را به خود اختصاص می دهد.

به گفته مدیرکل آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش، 26.5 درصد دانش آموزان پایه دوم متوسطه در رشته علوم ریاضی تحصیل می کنند که در بین دو رشته تجربی و انسانی از کمترین آمار دانش آموزی برخوردار است.

وی افزود: اکنون در مجموع 607 هزار دانش آموز در این سه رشته نظری در حال تحصیل هستند.

همچنین مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای و کاردانش وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه حدود 37 درصد از کل دانش آموزان دوره متوسطه در پایه دوم و سوم در رشته های فنی و حرفه ای و کاردانش تحصیل می کنند، گفت: هم اکنون بالغ بر 43 رشته فنی و حرفه ای و 700 رشته کاردانش در هنرستانها تدریس می شود که آمار دانش آموزان در آن متعدد و گوناگون است.

محمد شریف زاده افزود: به طور کلی 760هزار دانش آموز در دوره متوسطه در رشته های فنی و حرفه ای و کاردانش حضور دارند.



