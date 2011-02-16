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۲۷ بهمن ۱۳۸۹، ۹:۰۳

تحت فشار اوباما؛

کارمند کنسولگری آمریکا در لاهور آزاد می شود

کارمند کنسولگری آمریکا در لاهور آزاد می شود

یک مقام پاکستانی از آزادی کارمند کنسولگری آمریکا در لاهور که متهم به کشتن دو شهروند این کشور است خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ها، "ریموند دیویس" که هم اکنون در بازداشت نیروهای پاکستانی می باشد، پنج شنبه 7 بهمن پس از شلیک گلوله، دو موتور سوار را در شهر لاهور با ادعای "دفاع از خود در برابر سارقان" از پای در آورد و سومین نفر هم نیز درحالی که سعی در فرار از صحنه درگیری را داشت به وسیله یک خودروی کنسولگری آمریکا که به منظور کمک به دیویس به محل حادثه نزدیک می‌شد، زیر گرفته و کشته شد.

"فوزیه وهاب" یک عضو ارشد حزب خلق در پاکستان در یک کنفرانس مطبوعاتی در کراچی گفت: پاکستان امضا کننده کنوانسیون ژنو است که در آن به همه دیپلمات ها مصونیت داده شده است.

وهاب گفت: از آنجا که ریموند دیویس دارنده گذرنامه دیپلماتیک است لذا از مصونیت برخوردار است بدون اتهام آزاد خواهد شد.

وی در ادامه گفت: پاکستان سالیانه 1.5 میلیارد دلار از آمریکا کمک می گیرد و درصدد وخیم کردن این روابط نیست.

گفتنی است پیشتر آمریکا، پاکستان را تهدید کرده بود که در صورت عدم آزادی این کارمند کنسولگری کمک های خود را به پاکستان قطع خواهد کرد.

روز گذشته نیز باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از پاکستان خواست تا دیویس را آزاد کند.

به گزارش رویترز، اوباما در کنفرانس مطبوعاتی در واشنگتن گفت که دیویس تحت کنوانسیون ژنو از مصونیت دیپلماتیک برخوردار است.

کد مطلب 1254933

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