به گزارش خبرنگار مهر، تئاتر ایران در سال‌های اخیر بستر رشد کارگردان‌ها و بازیگران مختلف بوده، کارگردان‌هایی که تجربه‌هایشان به آن سوی مرزهای ایران هم رفته و به معرفی تئاتر ایران کمک کرده است، توجه کارگردان‌های شاخص و صاحب‌نام تئاتر جهان به جشنواره فجر اتفاقی ساده نیست، سال‌ها است که برگزار کنندگان جشنواره فیلم فجر می‌خواهند پای سینماگران برتر جهان را به این جشنواره سی ساله باز کنند اما حاصل رایزنی‌هایشان حضور داورانی گمنام در این ضیافت است.

در مقایسه با جشنواره فیلم فجر، برگزارکنندگان جشنواره تئاتر موفق بوده‌اند وجهه‌ای بین‌المللی به این جشنواره بدهند، حضور پیتر اشتاین کارگردان سرشناس آلمانی که یکی از 10کارگردان برتر تئاتر جهان است، در این جشنواره می‌تواند روند انتقال اطلاعات و دانش این کارگردان به نسل تازه کارگردانی و بازیگری در ایران را سرعت بدهد و مگر نه این که یکی از اهداف هر جشنواره‌ای رشد استعدادها و انتقال دانش و تجربه‌ نسل‌ها به یکدیدگر است.

دعوت از کارگردان برجسته تئاتر جهان رومئو کاستولچی که پارسال بزرگداشتش در جشنواره آوینیون ، معتبر ترین جشنواره تئاتری جهان، برگزار شد هم یکی از اتفاق‌های خوب جشنواره امسال است، کارگاهی که وی در این جشنواره برگزار می‌کند می‌تواند برای جامعه تئاتری ایران حاوی تجربه‌های گرانبهای فراوان باشد.

امسال ژان لویی مارتینلی کارگردان برجسته فرانسوی که مدیر یکی از سالن‌های بزرگ تئاتری پاریس است هم در جشنواره حضور دارد، او قرار است کارگاه بازیگری در جشنواره داشته باشد، در حاشیه برگزاری جشنواره بین‌المللی تئاتر امسال نشریه‌ای آلمانی قرار است یکی از شماره‌های خود را به پوشش جشنواره و بررسی مسائل آن اختصاص دهد که نشان دهنده جذابیت‌های تئاتر ایران برای کشورهای صاحب تئاتر است. همچنین حضور مدیران برجسته تئاتری جهان نظیر رییس I.T.I جهانی نیز نشانگر جایگاهی است که تئاتر ایران درحال به‌دست آوردن آن در سطح بین المللی است.

سال‌های گذشته هم جشنواره تئاتر فجر، میزبان گروههای مختلف تئاتری و هنرمندان مشهور و شناخته شده تئاتر جهان بوده است، کلاوس پایمن کارگردان برجسته آلمانی از جمله هنرمندانی بود که در دوره های گذشته تئاتر فجر در جشنواره اجرا داشته‌اند و زمینه تعامل میان هنرمندان تئاتر ایران و آلمان را فراهم کردند. جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر به عنوان یک جشنواره معتبر و مهم در تئاتر ایران، توانسته پلی میان هنرمندان ایران و جهان باشد و این کارکرد مثبتی است که بسیاری از جشنواره‌های داخلی ندارند.