سبد کالای کارمندی؛ 77 هزار تومان/ جزئیات عرضه نوروزی برنج، گوشت و میوه

محمدعلی ضیغمی در گفتگو با مهر گفت: وزارت بازرگانی برای تنظیم بازار ایام پایانی سال، ایجاد بازارچه‌های موقت عرضه کالاهای تنظیم بازاری در پایتخت و استانهای مختلف کشور را برنامه ریزی کرده است که بر این اساس، در تهران سازمان میادین تهران این کار را انجام می‌دهد.

غرف و بازارچه‌های ویژه برای عرضه کالاهای تنظیم بازاری

معاون وزیر بازرگانی افزود: علاوه بر این بازارچه‌های موقت، در نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا و میادین میوه و تره بار نیز غرف ویژه عرضه کالاهای تنظیم بازاری پیش بینی شده تا نسبت به عرضه کالا اقدام کنند.

وی یکی از برنامه وزارت بازرگانی برای تامین برنج مورد نیاز مردم در شب عید را ارایه این کالا در قالب کالابرگ عنوان و تصریح کرد: عرضه کالا در قالب سیستم کالابرگی، یکی از مطمئن‌ترین روش‌ها برای دسترسی مردم به کالا در بازار است که به جهت اطمینان از عرضه و دربرگیری، روش مناسبی برای کالاهای پرتقاضا به شمار می‌رود.

ضیغمی ادامه داد: بر این اساس دولت برنامه‌ریزی کرده تا 3 کیلوگرم برنج را از طریق کالابرگ به هر نفر اختصاص دهد.

وی اظهار داشت: برنامه وزارت بازرگانی، تامین کالاها به میزان کافی برای عرضه مکفی در شرایط بازار شب عید است، بر این اساس، طرح عرضه میوه و مرکبات پایان سال در مورد اقلامی که پرمصرف‌ترین‌ها در سبد مصرفی خانوار است مدنظر قرار گرفته است.

قیمت کالاهای تنظیم بازار

ضیغمی گفت: در این راستا، ذخیره سازی گوشت قرمز و مرغ به عنوان بخش پرمصرف مواد پروتئینی، با تکیه بر تولیدات داخلی صورت گرفته است. حدود قیمتی میوه ومرکبات و گوشت نیز مشخص شده است، ولی به دلیل اینکه قیمت این کالاها متناسب با شرایط زمانی عرضه و وضعیت بازار خواهد بود، قیمت نهایی را جلسه تنظیم بازار برای وزارت بازرگانی نهایی خواهد کرد؛ لذا حداکثر اواسط اسفندماه، قیمت عرضه مشخص و در اختیار مردم قرار می گیرد.

وی در خصوص ارایه سبد کالا به کارمندان دولت خاطرنشان کرد: ارایه سبدهای کالایی به کارمندان دولت، یکی از روشهای تنظیم بازار است که البته وزارت بازرگانی تنها تامین کننده آن به شمار می‌رود و یارانه آن باید از سوی دستگاههای دولتی بر اساس بودجه و اعتبارات آنها اختصاص یابد.

سبد کالای کارمندی؛ 77 هزار تومان

معاون وزیر بازرگانی در پاسخ به سئوال مهر مبنی بر عدم استقبال دولتی‌ها از دریافت سبد کالای کارمندی ادامه داد: دریافت سبد کالای کارمندی از سوی ادارات دولتی، تکلیفی نبود چراکه اگر تکلیفی بود دولت باید مصوبه ای برای آن از نظر می‌گذراند و تامین اعتبار می کرد.

وی اظهار داشت: ارایه سبد کالا به کارمندان دولت، توصیه ای بود که در جلسه هیئت دولت نیز مطرح شد؛ یعنی توصیه دولت به دستگاه‌ها این بوده که با تقبل تسهیلات، این سبد کالا را در اختیار کارمندان و افراد تحت پوشش خود قرار دهند، وزارت بازرگانی نیز موظف شد تامین کننده این کالاها باشد و آن را با قیمتی که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تعیین و تکلیف می‌کند، در اختیار دستگاههای دولتی قرار دهد.

ضیغمی گفت: قیمت هر سبد کالایی برای دستگاههای دولتی، حدود 77 هزار تومان است و اگر دستگاهی سبد کالایی را به صورت کامل از وزارت بازرگانی تحویل گیرد، باید بابت هر سبد کالا 77 هزار تومان بپردازد؛ البته هر دستگاهی می تواند بخشی از کالاها را انتخاب کند.

وی اظهار داشت: در این سبد 20 کیلوگرم برنج، دو حلب 4.5 کیلوگرمی روغن، 5 کیلوگرم شکر، 5 کیلوگرم مرغ یا دو کیلوگرم گوشت قرمز به همراه 5 بسته ماکارونی جای گرفته است.

وی ادامه داد: قیمت مذکور، قیمت تمام شده سبد کالایی برای هر دستگاه دولتی است و این رقم به معنای دریافت آن از کارمند نیست، چراکه قرار است دستگاههای دولتی بخشی از یارانه آن را خود تامین کنند، مگر اینکه دستگاهی نخواهد یارانه ای بابت این سبد به کارمندان خود بپردازد، بنابراین قیمت سبدهای کالایی برای کارمندان هر دستگاه می تواند بسته به یارانه ای که پرداخت می کند، متفاوت باشد.

ضیغمی گفت: اگر دستگاهی این یارانه را تقبل نکند، قیمت سبد کالایی برای کارمندش همان قیمت 77 هزار تومان که قیمت تنظیم بازاری است، خواهد بود.

وی یکی از فعالیتهای موثر ایام پایانی سال را برگزاری نمایشگاههای فروش بهاره ذکر و تصریح کرد: برگزاری این نمایشگاهها به عنوان یک ابزار تنظیم بازار، تاثیر خوبی در تعدیل قیمت ها در بازار دارد و وزارت بازرگانی می تواند کنترل منظم‌تر و دقیق‌تری بر توزیع و عرضه کالاهای مورد نیاز مردم داشته باشد. بر همین اساس امسال وزارت بازرگانی برگزاری نمایشگاه‌های فروش بهاره را با توسعه بیشتری نسبت به سال‌های گذشته برنامه‌ریزی کرده است.

معاون وزیر بازرگانی ابراز امیدواری کرد برگزاری نمایشگاه‌های فروش بهاره بتواند اثر تعدیلی در وضعیت بازار داشته باشد.

30 هزار واحد صنفی در فروش‌های فوق‌العاده

وی از برگزاری فروش‌های فوق‌العاده از سوی بخش خصوصی خبرداد و گفت: در کنار برگزاری نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا، بخش خصوصی باید نسبت به عرضه محصولات خود با تخفیف نسبت به قیمت‌های قبلی اقدام کند که این کار، با نظارت اتحادیه های مربوطه انجام می شود.

ضیغمی گفت: پیش بینی این است که حداقل 30 هزار واحد صنفی در این طرح شرکت می کنند، این فروش‌ها در اتحادیه‌هایی مثل پوشاک و مواد غذایی که بیشتر مورد نیاز مردم است، برگزار می شود.

وی اظهار داشت: علاوه بر این، فروشگاههای بزرگ و زنجیره‌ای نیز در اسفندماه، فروش‌های فوق‌العاده برگزار خواهند کرد و در آن، تخفیف‌های ویژه‌ای در نظر خواهند گرفت. این یک قدام تکمیلی در کنار برگزاری نمایشگاهها است.