  1. بین الملل
  2. آسیای شرقی و اقیانوسیه
۲۷ بهمن ۱۳۸۹، ۱۶:۴۷

رئیس جمهور اندونزی:

مسلمانان باید از روش مسالمت آمیز پیامبر (ص) پیروی کنند

مسلمانان باید از روش مسالمت آمیز پیامبر (ص) پیروی کنند

کوالالامپور – دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: رئیس جمهور اندونزی خواستار پیروی مسلمان از سیره و روش مسالمت آمیز و با وقار پیامبر اکرم (ص) در حل و فصل مشکلات شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه جاکارتاپست، "سوسیلو بامبانگ یودهویونو" در مراسمی در پارک یادبود ملی در مرکز جاکارتا به مناسبت میلاد پیامبر اکرم (ص) افزود: سیره پیامبر مثالی برای چگونگی ایجاد اصلاحات بزرگ، همراه با عقل و منطق است.

وی آرام و منطقی بودن را از ویژگیهای شخصیتی حضرت محمد (ص) عنوان کرد و اضافه کرد: ویژگیهای شخصیتی پیامبر راهنمای ما برای تغییر شیوه زندگی در یک جامعه متنوع است.

رئیس جمهور اندونزی لزوم اتحاد تمام مردم این کشور را یادآور شد و گفت: یکدیگر را سرزنش نکرده و با یکدیگر مبارزه نکنید.

کد مطلب 1254941

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها