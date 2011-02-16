مسلمانان باید از روش مسالمت آمیز پیامبر (ص) پیروی کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه جاکارتاپست، "سوسیلو بامبانگ یودهویونو" در مراسمی در پارک یادبود ملی در مرکز جاکارتا به مناسبت میلاد پیامبر اکرم (ص) افزود: سیره پیامبر مثالی برای چگونگی ایجاد اصلاحات بزرگ، همراه با عقل و منطق است.

وی آرام و منطقی بودن را از ویژگیهای شخصیتی حضرت محمد (ص) عنوان کرد و اضافه کرد: ویژگیهای شخصیتی پیامبر راهنمای ما برای تغییر شیوه زندگی در یک جامعه متنوع است.

رئیس جمهور اندونزی لزوم اتحاد تمام مردم این کشور را یادآور شد و گفت: یکدیگر را سرزنش نکرده و با یکدیگر مبارزه نکنید.