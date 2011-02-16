ساخت اولین نیروگاه هیبریدی کشور توسط کارشناسان تبریزی

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، احمد فرشبافیان صبح سه شنبه در نشستی مطبوعاتی گفت: این نیروگاه که ظرفیت تولید 50 کیلووات انرژی را دارد هفته آینده در تاسیسات متعلق به وزارت نفت در جزیره خارک نصب و آغاز بکار خواهد کرد.

وی اتمام عملیات ساخت این نیروگاه منحصربفرد را در راستای سیاست مدیریت جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی مبنی بر تعیین تکلیف طرح های پژوهشی نیمه تمام این نهاد دانست و گفت: برای ساخت این نیروگاه بیش از یک میلیارد و 600 میلیون ریال هزینه و حدود 10 ماه زمان صرف شده است.

رئیس جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی با بیان اینکه این پروژه یکی از بزرگ ترین طح های تحقیقاتی این مجموعه است، خاطرنشان کرد: توربین های بکارگرفته شده در این نیروگاه با مهندسی معکوس و توسط متخصصان داخلی طراحی شده و اکنون ایران از این حیث به خودکفایی کامل رسیده است.

وی طرح ساخت تیرهای برق هیبریدی را از دیگر طرح های در دست اجرای جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی خواند و افزود: تجاری سازی این طرح هزینه ها را تا 80 درصد کاهش خواهد داد.

راه اندازی مرکز درمان ناباروری در تبریز

فرشبافیان از اخذ موافقت اصولی برای راه اندازی مرکز درمان ناباروری تبریز از دانشگاه علوم پزشکی این شهر خبر داد.

به گفته وی، مرکز درمان ناباروری تبریز بعد از کش و قوس های فراوان، تا 20 اسفند جاری مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

وی با انتقاد از ادعای برخی که از سه سال پیش بدون اخذ مجوز وعده راه اندازی مرکز درمان ناباروری تبریز را می دادند، انتقاد کرد و افزود: طی شش ماه گذشته با خرید تجهیزاتی به ارزش پنج میلیارد ریال و تکمیل محل ساختمان این مرکز، مجوز راه اندازی آن اخذ شد؛ ضمن اینکه مجوز بهره برداری این مرکز نیز تا هفته آینده صادر خواهد شد.

رئیس جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: تیم پزشکی مرکز درمان ناباروری تبریز جذب شده و بلافاصله با ره اندازی این مرکز خدمات با کیفیت و ارزان قیمتی به زوج های نابارور ارائه خواهند کرد.

وی با اشاره به فعالیت یک مرکز درمان ناباروری دیگر در تبریز افزود: درمان در این مرکز به طور متوسط برای هر زوج مبلغی افزون بر 70 میلیون ریال تحمیل می کند اما هزینه درمان ناباروری در مرکز وابسته به جهاددانشگاهی تا مرز 40 درصد رقم مزبور پایین تر خواهد بود .

فرشبافیان، فعالیت مرکز مشابهی در شهر قم را یادآور شد و با بیان اینکه 10 درصد از مراجعین به این مرکز از اتباع جمهوری آذربایجان هستند، گفت: راه اندازی مرکز تبریز علاوه بر ارائه خدمات به شهروندان و هموطنان ایرانی به اتباع سایر کشورها به ویژه کشورهای همسایه نیز سرویس دهی خواهد کرد.

به گفته رئیس جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی، راه اندازی مرکز درمان ناباروری تبریز نخستین گام برای تاسیس شعبه ای از پژوهشکده رویان در این شهر است.

آغاز تجهیز مرکز خدمات تخصصی دارویی آذربایجان شرقی

احمد فرشبافان همچنین در این نشست خبری از آغاز تجهیز مرکز خدمات تخصصی دارویی آذربایجان شرقی توسط جهادگران جهاددانشگاهی استان خبر داد و افزود: با نصب تجهیزات مورد نیاز در این مرکز که شهرستان ملکان واقع است، به زودی نخستین تولیدات گیاهان دارویی آغاز خواهد شد.

وی با بیان اینکه این مرکز با مساعدت و همکاری شایسته فرمانداری ملکان ایجاد می شود، گفت: راه اندازی مرکز مذبور آرزوی دیرینه ای را برآورده خواهد کرد که هدف نهایی آن ایجاد بیمارستان ها و درمانگاه های دارویی و گیاهی در منطقه است.

رئیس جهاد دانشگاهی آذربایجان شرقی با اشاره به سفر قریب الوقوع محققان این نهاد به هند برای اخذ تجارب این کشور، اعلام کرد: ایستگاه شماره دو و سه مرکز خدمات تخصصی دارویی استان در اسکو و ارسباران ایجاد خواهد شد.

برنامه ریزی برای تاسیس شرکت های دانش بنیان

فرشبافیان در ادامه از برنامه ریزی جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی برای تاسیس شرکت های دانش بنیان به عنوان حلقه واسط سرمایه گذاران و محققان خبر داد و گفت: در راستای عینیت بخشیدن به ایده دانشجویان، شرکت هایی ایجاد می شود تا با جذب سرمایه گذاران، حمایت مالی از طرح های تحقیقاتی دانشجویان و محققان صورت گیرد.

وی افزود: در صورت راه اندازی و آغاز بکار شرکت های دانش بنیان محصولات علمی محققان منطقه به مرحله تولید انبوه خواهد رسید که گام موثری در ایجاد انگیزش در این قشر است.

تاسیس سازمان مطالعات قرآنی در جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی

وی همچنین از تاسیس سازمان مطالعات قرآنی در جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی خبر داد و گفت: این سازمان در راستای انسجام بخشی به فعالیت های قرآنی در دانشگاه های استان صورت گرفته است.

رئیس جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی با انتقاد از پراکندگی فعالیت های قرآنی در دانشگاه ها اظهار داشت: سازمان مطالعات قرآنی جهاددانشگاهی استان درصدد ساماندهی وضعیت نامناسب فعلی است.

وی یادآور شد: این سازمان که زمینه ساز ایجاد اتحادیه تشکل های قرآنی آذربایجان شرقی است در بدو فعالیت خود برگزاری مسابقه قرآنی بزرگی را در دست اجرا دارد.

تغییر رویکرد جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی از اقتصادی به فرهنگی

احمد فرشبافیان در بخش دیگری از سخنان خود تغییر رویکرد جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی در دوره مدیریت جدید این نهاد را از اقتصادی به فرهنگی مورد تاکید قرار داد و افزود: پیشتر، نگاه اقتصادی و مالی نگاه غالب در جهاددانشگاهی استان بود اما با جابجایی مدیریتی تلاش شد در کنار وجهه اقتصادی، بعد فرهنگی نیز مورد توجه قرار گیرد تا نیازهای فرهنگی دانشجویان و دانشگاه ها به شایستگی پاسخ داده شوند.

وی با اشاره به آمایش منطقه ای در سطح دانشگاه های استان توسط جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی اشاره و خاطرنشان کرد: در این راستا مرکز مطالعات امام(ره) و انقلاب طراحی و تاسیس شد تا بتوان گامی جهت حفظ مبانی فکری امام خمینی(ره) برداشته شود.

رئیس جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی گفت: یکی از اهداف عمده این مرکز انجام حمایت مالی از فعالیت های علمی دانشگاهیان به ویژه حمایت از پایان نامه های آنان در سطح تحصیلات تکمیلی است.

وی اضافه کرد: در دوره جدید مدیریتی جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی علاوه بر تحول در ساختار سازمانی این نهاد انقلابی، مدیران میانی نیز بر اساس اصل شایسته سالاری منصوب و فعالیت می کنند.

فرشبافیان افزود: ایجاد گروه مطالعات "تحول در علوم انسانی" از دیگر دغدغه هایی بود که با استقبال اساتید حوزه و دانشگاه در محل پژوهشکده جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی ایجاد و دایر شد.

اعتراض به ناداوری در انتخاب رسانه برتر آذربایجان شرقی

رئیس جهاددانشگاهی و مدیر مسئول خبرگزاری دانشجویان در آذربایجان شرقی، اعتراض خود به ناداوری در اعلام نتایج آیین جشنواره اخیر مطبوعات استان را پنهان نکرد و گفت: مطابق اطلاعات مستند، هیئت داوران، خبرگزاری ایسنا را از برگزیدگان این آیین انتخاب کرده بود اما متاسفانه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی با دخالت یکی از نمایندگان مجلس خبرگزاری دیگری را جایگزین ایسنا کرد.

فرشبافیان نسبت به تداوم این وضعیت هشدار داد و تاکید کرد: اعلام اعتراض ایسنا، بیانگر تقابل این خبرگزاری با رسانه های همکار خود نیست بلکه تلنگری به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی است تا خود را از زیرفشار و دخالت های غیرقانونی عده ای نمایندگان مجلس خارج کند.

به گفته وی، طی شش ماه اخیر خبرگزاری های دانشجویان (ایسنا) و قرآنی (ایکنا) منطقه آذربایجان شرقی با جدیت و به صورت فعال وارد حوزه اطلاع رسانی شده اند و از رسانه های پویا و فعال شمال غرب کشور به شمار می روند.

تنوع فعالیت جهاد، بیانگر حضور متخصصان

رئیس جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی در ادامه این نشست خبری، در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه با توجه به تنوع فعالیت های جهاددانشگاهی استان عده ای شائبه عدم تحقق برنامه های اعلامی را مطرح می کنند، گفت: هم اکنون بیش از 130 نیروی متخصص در این نهاد انقلابی مشغول فعالیت هستند که با وجود این پتانسیل بسیار بزرگ نگرانی ها در زمینه عدم تحقق برنامه های مختلف فرهنگی، علمی، پژوهشی و آموزشی بی مورد است.

وی اضافه کرد: جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی علاوه بر بکارگیری نیروهای متخصص، از وجود نخبگان و اساتید خارج از مجموعه خود نیز بهره می برد که قابلیت این نهاد انقلابی را چند برابر کرده است.

فرشبافیان همچنین در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر درباره برنامه جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی برای حضور پررنگ در منطقه آزاد ارس و بهره برداری از قابلیت مجاورت با کشورهای خارجی تصریح کرد: با توجه به حضور دانشگاه های معتبری مانند دانشگاه صنعتی شریف، تهران، تبریز، آزاد اسلامی، علوم پزشکی و پیام نور در قالب پردیس ها یبین المللی در ارس، مشارکت جهاددانشگاهی استان در برنامه های آموزشی و انتظار موفقیت چشمگیر، چندان منطقی به نظر نمی رسد.

وی افزود: با همه این اوصاف، جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی مصمم است مسئولیت آموزش زبان در دهکده زبان منطقه آزاد ارس را عهده دار شود که البته در این زمینه توافقاتی را حاصل کرده است.

رئیس جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی مهم ترین فعالیت بین المللی این نهاد را معطوف به اقداماتی در زمینه خدمات دهی از طریق مرکز درمان ناباروری دانست و گفت: با توجه به آمار 40 درصدی مراجعین به مرکز درمان ناباروری تهران از کشورهای ارمنستان، ترکیه، جمهوری آذربایجان و جمهوری خودمختار نخجوان و آمار 10 درصدی مراجعین به مرکز قم از کشور جمهوری آذربایجان، راه اندازی مرکز مشابه در تبریز زمینه ساز خدمات دهی به اتباع کشورهای یادشده است.

وی افزود: جهادانشگاهی آذربایجان شرقی همچنین برای افزایش مبادلات خارجی، تمایل خود به ایجاد شعبه شمال غرب مرکز کنترل سرطان خاورمیانه را اعلام کرده است.

فرشبافیان همچنین خاطرنشان کرد: با توجه به کثرت صنایع دستی و آثار هنری در منطقه اذربایجان، جهاددانشگاهی آذربایجان شرق برای نخستین بار مرکز خدمات تخصصی سنت و صنعت را را برای تجاری سازی محصولات تولیدی هنرمندان راه اندازی می کند.

به گفته رئیس جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی، تا کنون 274 اثر هنری دستی و کالای سنتی استان برای تجاری سازی شناسایی شده که در گام نخست، کلاقه(چاپ باتیک) که از محصولات سنتی اسکوست به مرحله تولید انبوه درخواهد آمد.