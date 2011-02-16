تکلیف باقیمانده آزاد راه رشت - قزوین مشخص شد

مهرداد لاهوتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه 11 کیلومتر از مجموع 138 کیلومتر آزاد راه رشت - قزوین ساخته نشده است، افزود: این قطعه از آزاد راه مشکلات زیادی به ویژه گره کور ترافیکی در شهرهای منجیل و رودبارایجاد می کند.

وی عنوان کرد: آزاد راه قزوین - رشت با هدف تقویت یکی از محورهای ارتباطی کشور یعنی محور تهران، رشت و انزلی که خود جزئی از مسیر کریدور بین المللی شمال - جنوب است.

نماینده لنگرود در مجلس گفت: آزاد راه قزوین - رشت استانهای گیلان و اردبیل را به پایتخت کشور متصل می کند این آزاد راه از نظر حمل و نقل جاده ای یکی از مهمترین قطعات شبکه آزاد راهی کشور است.

وی همچنین اظهارداشت: رشد روز افزون جمعیت و همچنین توسعه اقتصادی کشور که در سالهای اخیر شتاب فزآینده ‌ای داشته است، تقاضای سفر را افزایش داده و ضرورت فراهم کردن بستر مناسب حمل و نقل و برنامه ریزی در این زمینه را دو چندان کرده است.

لاهوتی گفت: حمل و نقل امروزه به عنوان یک صنعت در زمره محورهای مهم توسعه اقتصادی هر کشور محسوب می ‌شود و نقش تعیین ‌کننده ‌ای در جابجایی کالا و مسافر دارد.

وی خاطر نشان کرد: بیش از 90 درصد جابجایی مسافر و بیش از 85 درصد جابجایی کالا توسط بخش جاده‌ ای صورت می‌ گیرد.

عضوکمیسیون عمران مجلس گفت: نقش حمل و نقل جاده ‌ای در استانهای شمالی کشور با توجه به شرایط خاص اقلیمی، موقعیت ممتاز گردشگری و نبود توسعه مناسب سایر شیوه‌ های حمل ونقلی اعم از حمل و نقل ریلی و هوایی در دسترسی به استانهای شمالی رشته کوه‌ های البرز و توسعه این مناطق تعیین کننده بوده و توسعه شبکه جاده ‌ای با توجه به نزدیکی به پایتخت و تقاضا برای سفرهای تفریحی و موقعیت گردشگری منطقه در پاسخگوی به تقاضای موجود ضروری است .

وی ادامه داد: شبکه آزاد راهی با توجه به استاندارد‌های بالای طراحی هندسی و کنترل کامل دسترسی ‌ها از مزیت ‌های فراوانی نسبت به سایر انواع راه‌ ها برخوردار است و می‌ تواند در افزایش ایمنی و کاهش هزینه زمان سفر دسترسی به این استان ها و در رونق و توسعه اقتصادی منطقه موثر باشد.

لاهوتی بیان داشت: استان گیلان به عنوان یکی از قطب ‌های کشاورزی، تولیدی و گردشگری کشور مطرح است و هر سال مسافران زیادی به این استان سفر می ‌کنند، این استان به دلیل وجود بندر کشتیرانی در انزلی، همسایگی با کشورهای حاشیه دریای خزر و فعال بودن مرز زمینی آستارا، تراکم جمعیت و نزدیکی شهرها و روستاها شرایط منحصر به فردی بویژه در زمینه حمل و نقل دارد و همچنین تولیدات کشاورزی این استان و واردات به بندرانزلی از استان به سایر نقاط کشور صادر می‌ شود.

وی افزود: اهمیت کریدور شمال ـ جنوب به عنوان ارزان‌ ترین و مناسب ‌ترین مسیر جابجایی کالا بین آسیا و اروپا مطرح است و توجه هر چه بیشتر به محورهای مواصلاتی به ‌ویژه مناطق شمالی بازده کلان ملی را در پی خواهد داشت.

عضو کمیسیون عمران مجلس یادآوردشد: محور رشت - قزوین به عنوان محور شریانی استان گیلان نقش بی بدیلی در جابجایی کالا و مسافر دارد.