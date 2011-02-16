420 کاریکاتوریست جهان در تبریز حضور می یابند

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، حسین نجفی صبح سه شنبه به خبرنگاران اظهار داشت: تاکنون بیش از 420 کاریکاتوریست از 50 کشور دنیا با ارسال بیش از یک هزار و 115 اثر در نخستین جشنواره بین المللی کارتون شهر و شهروندی تبریز شرکت کرده اند.

وی ادامه داد: تاکنون کارتونیست هایی از کشورهای ایران، آرژانتین، ارمنستان، جمهوری آذربایجان، بلژیک، بنگلادش، بلغارستان، برزیل، چین، کوبا، مصر، فرانسه، آمریکا، مجارستان، هند، اندونزی، ایتالیا، مقدونیه، مولداوی، هلند، پرو، لهستان، رومانی، روسیه، سنگاپور، صربستان، اسپانیا، سوریه، ترکیه، اوکراین و ازبکستان آثار خود را به این جشنواره ارسال کرده اند.

رئیس ستاد برگزاری نخستین جشنواره بین المللی کارتون شهر و شهروندی تبریز در مورد مهلت ارسال آثار به دبیرخانه این جشنواره گفت: علاقمندان به شرکت در این جشنواره تا پایان بهمن ماه فرصت دارند آثار خود را به دبیرخانه این جشنواره ارسال کنند و نتایج داوری و مراسم اختتامیه نیمه دوم اسفند ماه در تبریز برگزار خواهد شد.

مدیرعامل سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز ابراز امیدواری کرد: با استقبال بیش از انتظار کارتونیست ها از این جشنواره، امیدواریم بتوانیم از نظر تعداد شرکت کننده رکورد دار جشنواره های موجود در کشور باشیم.

مدیر عامل سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز، با اشاره به تأثیر غیر مستقیم این جشنواره در افزایش سطح فرهنگ عمومی جامعه، مطرح شدن معضلات شهری به زبان کاریکاتور و کارتون را گام موثری در راستای فعالیت‌های آموزش‌شهروندی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز عنوان کرد.

رئیس ستاد برگزاری این جشنواره تصریح کرد: آثار منتخب بعد از پایان این جشنواره به صورت بیلبورد، پوستر، کارت پستال و نمایشگاه های تخصصی در سطح شهر تبریز و دیگر شهر های کشور در معرض نمایش عموم قرار خواهند گرفت.

نجفی ضمن اشاره به برخی اظهار نظرهای غیر کارشناسی در مورد فعالیت ها و جشنواره های این سازمان، گفت: سازمان فرهنگی هنری برنامه ها و جشنواره های مختلفی در دست اجرا دارد و می کوشد در تمامی زمینه های تفریحی، هنری و مناسبتی برای سنین و ذائقه های مختلف، برنامه های فاخر و در شأن شهروندان تبریزی ارائه کند.

مدیرعامل سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز، تلاش برای ارتقای سطح فرهنگ عمومی، بهبود برخی ناهنجاری‌های اجتماعی، اصلاح آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی همچنین شناساندن تاریخ کهن تبریز به جوانان را جزو اولویت‌های کاری این سازمان در سال 90 اعلام کرد.

وی با تشریح برنامه های سال آینده این سازمان اذعان داشت: سال 1390، سال توسعه، تعالی و تحول فعالیت‌های فرهنگی این سازمان است و برای رسیدن به این مهم تمام تلاشمان را به کار گرفته‌ایم و به لطف خدا حجم و نوع برنامه‌ها در سال 90 به مراتب بیشتر و بهتر از سال 89 خواهد بود.

حسین نجفی در ادامه خاطر نشان کرد: سال 90، سال اوج برگزاری جشنواره های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز است و سال آینده شهروندان تبریزی شاهد برگزاری جشنواره های مختلف و متنوع فرهنگی و هنری خواهند بود.