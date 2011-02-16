برای صدرنشینی باید نفت را شکست دهیم/ کرش را از ایران فراری دادند!

پرویز مظلومی در گفتگو با خبرنگار مهر، پیش از دیدار با نفت تهران ضمن با بیان مطلب فوق گفت: در حال حاضر شرایط استقلال بسیار مطلوب است و با توجه به تمرینات منظمی که در این هفته انجام دادیم، بسیار آماده هستیم تا روز جمعه مقابل نفت تهران قرار گرفته و دیداری جوانمردانه و زیبا را برگزارکنیم.

وی همچنین خاطرنشان کرد: با برگزاری تمرینات تاکتیکی مطلوب، به استقلال ایده آل نزدیک شده‌ایم، هر چند هنوز با تیمی که مد نظرمان است فاصله داریم.

سرمربی تیم فوتبال استقلال خاطرنشان کرد: در دو بازی اخیر برابر استیل آذین و پیکان توانستیم امتیازات لازم را کسب کنیم اما برای رسیدن به صدر جدول، باید تیم نفت تهران را هم شکست دهیم.

وی در مورد تیم نفت اظهار داشت: این تیم در دیدار دور رفت، استقلال را بسیار اذیت کرد و توانست دو امتیاز حساس را از ما بگیرد. البته نفتی‌ها با توجه به پیروزی پرگل مقابل پاس همدان در دیدار گذشته قطعا با روحیه بسیار خوب مقابل ما قرار خواهند گرفت و این مسئله جذابیت‌های این دیدار را افزایش می‌دهد.

مظلومی در مورد مصدومان و محرومین استقلال تاکید کرد: برای این دیدار بازیکن محروم نداریم اما محمد محمدی را به دلیل مصدومیت در اختیار نخواهیم داشت. کیانوش رحمتی هم در شرایط خوبی قرار دارد که اگر کادر پزشکی اجازه بازی به این بازی را بدهد، نامش را در فهرست 18 نفره تیم قرار می‌دهیم.

وی با تاکید بر اینکه ایمان مبعلی از ناحیه زانو مصدوم شده اما کادر پزشکی استقلال هم تمام تلاش خود را انجام داده تا وی را برای دیدار مقابل نفت تهران آماده کنند، در مورد آخرین وضعیت هوار ملامحمد تصریح کرد: هوار بازیکن خوبی است ولی هنوز از لحاظ بدنی به شرایط ایده آل نرسیده که امیدوارم این بازیکن هر چه زودتر و با تمرینات منظمی که انجام می‌دهد، خود را به سایر نفرات برساند.

سرمربی تیم فوتبال استقلال در بخش دیگری از گفتگویش با خبرنگار مهر در مورد انصراف "کارلوس کرش" از عقد قرارداد با تیم ملی ایران گفت: به نظر من کرش را از ایران فراری دادند، وی موقعی که به ایران آمد فکر می‌کرد به یک کشور جنگ زده آمده است اما وی کاملا در اشتباه بود. البته به اعتقادم وی در مورد حضور در ایران یک اخلاق غیر حرفه‌ای از خود نشان داد. من همیشه حضور این مربی را در فوتبال ایران مثبت ارزیابی می‌کردم و وی را مربی بادانشی می‌دانستم ولی اعتقاد دارم تنها دانش کافی نیست و باید اخلاق حرفه‌ای نیز داشت.

وی اولویت نخست فوتبال کشورمان را توجه به تیم فوتبال امید دانست و افزود: باید برای تیم فوتبال امید کشورمان شرایطی را بوجود آوریم تا بتواند در مسابقات آتی خود موفق باشد. ما باید تمام تلاش‌مان را برای تیم‌های پایه انجام دهیم تا در آینده فوتبال موفقی را داشته باشیم.

مظلومی با انتقاد از برگزاری دیدار حساس دو تیم استقلال و پرسپولیس در روز ششم فروردین سال 90 تاکید کرد: ما تایع برنامه‌های سازمان لیگ هستیم و باید آن را اجرا کنیم اما آیا بازیکنان ما نباید استراحت کنند؟ ما روز 29 اسفند برابر صبای قم در ورزشگاه آزادی به میدان برویم و 5 روز بعد هم به مصاف پرسپولیس برویم.

وی اضافه کرد: من عزیز محمدی را دوست دارم اما ایشان فقط یک روز در طول تعطیلات درگیر برگزاری این مسابقه بزرگ است اما من باید به بازیکنانم استراحت ندهم و در تعطیلات عید نوروز که مردم به دید و بازدید می‌پردازند، بازیکنان استقلال و حتی پرسپولیس باید تمرینات‌شان را ادامه دهند. ما برعکس آقایان که تنها یک روز درگیر این مسابقه هستند، باید 5 روز باید درگیر تمرینات خود باشیم به نظر من به غیر از ما و فوتبالیست‌ها خبرنگاران هم گرفتار این دیدار خواهند بود.

سرمربی تیم استقلال تهران خبر خروج نام روانخواه از لیست استقلال و حضور جواد نکونام در این تیم را شایعه دانست و تاکید کرد: نمی‌‍دانم این صحبت‌ها چگونه وارد عرصه مطبوعات می‌شود، امیدرضا روانخواه یکی از بازیکنان خوب ماست و باید منتظر بمانیم تا ببینیم تکلیف مصدومیت وی چه خواهد شد. درحال حاضر به هیچ وجه نمی‌توانیم بازیکنی به خدمت بگیریم، چه برسد به اینکه بخواهیم برای روانخواه جانشین انتخاب کنیم.

وی افزود: حضور نکونام در استقلال یک شایعه بزرگ است زیرا نکونام در حال حاضر در تیم اوساسونای اسپانیا بازی می‌‎کند و برای آن تیم مهره کارآمدی است. من نمی‌دانم چه کسی عنوان می‌کند که وی برای استقلال بازی خواهد کرد.

پرویز مظلومی در پایان در مورد صحبت‌های علیرضا منصوریان که به شدت از وی انتقاد کرده بود، گفت: هیچ صحبتی علیه منصوریان نکرده و نخواهم کرد و تنها برای منصوریان آرزوی موفقیت می‌کنم. امیدوارم هر کجا هست موفق و پیروز باشد.

دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و نفت تهران در هفته بیست و سوم رقابت‌های لیگ برتر باشگاه‌های کشور روز جمعه هفته جاری در ورزشگاه آزادی برگزار می‌شود.